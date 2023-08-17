Машини та нерухомість: в екс-військкома Пікала знайшли "незрозуміле" майно на 8,5 млн грн

За даними антикорупціонерів, члени сім'ї колишнього керівника обласного ТЦК придбали кілька автівок, дві квартири та земельні ділянки на суму, яка в рази перевищує їхній реальний рівень доходу.

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього військкома з Дніпропетровщини на суму 8,5 мільйонів гривень. Про це в четвер, 17 серпня, повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням НАЗК, йдеться про Анатолія Пікаля, який раніше обіймав посаду начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Так, антикорупціонери з'ясували, що в його декларації за 2020 рік було вказано, що ні він, ні його близькі не володіють грошовими активами. Однак, моніторинг виявив, що батько Пікала протягом останніх 4 років придбав майна на суму 7,9 млн грн, включно з квартирами, автомобілями та часткою в торговельному комплексі.

У НАЗК перерахували таке майно:

дві квартири в Дніпрі вартістю 1 776 000 грн і 698 950 грн;

автомобіль Volkswagen Passat вартістю 359 700 грн;

автомобіль FOord Ranger вартістю 780 000 грн;

автомобіль Audi А6 вартістю 1 875 000 грн;

автомобіль Volkswagen ID.6 вартістю 1 300 000 грн.

Крім того, батько колишнього військкома також став засновником і повним бенефіціарним власником компанії зі статутним капіталом у розмірі 1,1 млн грн. Цей капітал було сформовано з використанням власних готівкових коштів. У липні 2023 року компанія придбала частку в торговому комплексі на території Дніпропетровської області, оцінену в 1,15 млн грн.

"З огляду на те, що розмір усіх придбаних активів перевищує розмір законно отриманих батьком військкома доходів майже на 6 млн грн, вочевидь вони були придбані за дорученням самого військкома та за рахунок коштів, законність джерел яких не підтверджено", — зазначили в НАЗК.

Також встановлено, що торік дружина колишнього військкома отримала в подарунок від свого батька 65 тисяч доларів (близько 2,6 млн грн).

Крім того, протягом 2021 року, колишній начальник Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки придбав кілька нерухомих об'єктів на суму 168 300 гривень. Це включає дві земельні ділянки вартістю 32 тисячі гривень та 22 тисячі гривень відповідно, а також житловий будинок вартістю майже 115 тисяч гривень.

Експерти також встановили, що сумарний дохід військкома та його близьких осіб із законних джерел значно нижчий за вартість усіх придбаних активів. Зібрані факти передано до Спеціалізованої прокуратури Східного регіону для подальшого розслідування в межах кримінального провадження.

Обшуки в ексвійськкома Пікала

Варто зазначити, що раніше, 1 серпня, у Міністерстві внутрішніх справ повідомили про проведення обшуків за місцем проживання колишнього глави ТЦК і СП у Дніпропетровській області.

За даними слідства, колишній військком від початку повномасштабного вторгнення "заробив" 350 тисяч доларів. За півтора року ексголова ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів і дві квартири на території міста Дніпра

Правоохоронці не повідомляли імені підозрюваного, але, вочевидь, ішлося про Анатолія Пікаля.

Нагадаємо, після резонансного розслідування про незаконне збагачення колишнього глави одеського обласного ТЦК Євгена Борисова і подальшого звільнення, Зеленський 17 серпня підписав указ, який затверджує рішення РНБО про звільнення всіх керівників обласних ТЦК.