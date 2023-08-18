Военный контракт с РФ: ВВС Беларуси получили партию российских вертолетов Mи-35М
Машины пролетели более 2000 км и приземлились на авиабазе "Мачулищи". Вертолетами управляли белорусские летчики, проходившие обучение в РФ.
В Беларусь прибыла первая партия российских вертолетов Ми-35М, поступивших на вооружение Военно-воздушных сил. Четыре вертолета приземлились на аэродром "Мачулищи", расположенном в Минской области. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.
Машины были предоставлены в рамках плана по строительству и развитию вооруженных сил Беларуси и военно-технического развития с РФ.
"На один из аэродромов Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны осуществила посадку первая партия вертолетов Ми-35М, поступивших на вооружение в белорусскую армию", — говорится в сообщении.
Отмечается, что маршрут перелета составил более двух тысяч километров, а пилотировали машины белорусские летчики, которые проходили обучение в учебном центре на территории РФ.
Обозреватели "Милитарного" обратили внимание, что договор о поставках в Беларусь различных типов техники был заключен еще в 2020 году. Согласно контракту Россия предоставит двух батальонов комплектов БТР-82А и вертолетов Ми-35М. Также в рамках договора Беларусь получит значительное количество авиационных средств поражения.
Кратко о вертолетах Ми-35М
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М является модернизированной версией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники, живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых.
В числе улучшений по сравнению с предшественником — наличие приборов ночного видения, тепловизионной системы наблюдения IRTV-445MGH, спутниковой навигационной системы GPS115L GARMIN и др.
Основные характеристики:
- силовая установка — два двигателя ТВЗ-117ВМА мощностью 2225 л.с. каждый;
- максимальная скорость до 320 км в час;
- дальность полета — до 1000 км;
- взлетная масса — 11,2 т, максимальная — 11,5 т.;
- статический потолок — 1750 м, динамический — 4500 м;
- экипаж — 2 человека.
Вооружение:
- комплекс противотанковых управляемых ракет "Штурм-В" с кумулятивными боеголовками;
- неуправляемые ракеты С-8 калибра 80 мм и С-24 калибра 240 мм;
- пушечный модуль для установки крупнокалиберных пулеметов или 30-мм гранатомета;
- подвесные бомбы и минное вооружение.
Напомним, в британском Минобороны сообщили, что военные учения, которые проводились в Беларуси возле польской и литовской границы, являются частью планового процесса подготовки белорусских военных. По задумке Кремля, белорусская армия выступит в качестве позиционной силы против НАТО на западных рубежах.