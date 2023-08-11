РФ стремится выставить армию Беларуси в качестве позиционной силы против НАТО, — разведка

В британском Минобороны отметили, что в военных учениях белорусской армии, которые проходят вблизи границ Польши и Литвы, принимают участие бойцы из ЧВК "Вагнер", имеющие опыт боевых действий в Украине.

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Военные учения, которые стартовали 7 августа в Беларуси вблизи польской и литовской границы, являются частью планового процесса подготовки белорусских военных. Вероятно в них задействованы и бойцы группировки "Вагнер" в качестве консультантов, имеющие опыт реальных боевых действий, который был получен в Украине. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка отметила, что учения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в районе Гродно на северо-западе Беларуси являются специфическими, поскольку маловероятно, что соединение в настоящее время развернуто со вспомогательными средствами, необходимыми для приведения его в боеготовность.

Также в ходе учений предполагается учесть опыт, полученный российскими военными в Украине. Речь идет о бойцах ЧВК "Вагнер", которые будут делиться навыками с белорусскими солдатами. Таким образом, военные учения в Беларуси — задумка Москвы, которая наверняка стремится представить белорусские войска в качестве позиционной силы против НАТО.

Напомним, 8 августа пресс-служба Минобороны Беларуси сообщила о проведении командно-штабных учений с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой, которые начались у границ Польши и Литвы. Было отмечено, что военным руководством была создана сложная обстановка, максимально приближенная к реальной боевой.

В свою очередь в Минобороны Польши заявили, что в настоящее время на восточной границе с Беларусью находится двухтысячный контингент, однако Варшава намерена разместить там около 10 тысяч военных.