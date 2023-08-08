Приближенные к боевым условиям: армия Беларуси начала учения у границы с Польшей и Литвой

Белорусские военачальники заявили, что учения проводят на основе опыта боевых действий во время "специальной военной операции" в Украине.

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Войска Западного оперативного командования Вооруженных сил Белоруссии начали военные учения вблизи границы с Польшей и Литвой. Как сообщила 8 августа пресс-служба Минобороны республики, первый этап учений проходит на полигоне Гожский.

Белорусский военачальники заявили, что маневры проходят на основе опыта проведения так называемой "специальной военной операции" в Украине.

"На полигоне Гожский прошел этап с боевой стрельбой, в ходе которого состоялся розыгрыш тактического эпизода с ведением засадных действий. Руководством учения была создана сложная обстановка, максимально приближенная к реальной боевой", — говорится в сообщении.

Кроме того 38-я Брестская отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада начала проходить комплексное контрольное занятие с боевой стрельбой. Сообщается, что учения предполагают "применение беспилотников, а также тесное взаимодействие бронетанковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск".

Отметим, что полигон, где проходят учения с участием 6-ой отдельной гвардейской механизированной бригады, находится на западе Беларуси недалеко от польской границы. По данным польских СМИ, полигон находится возле села Гожа.

Военный полигон возле села Гожа, Беларусь. Источник: "Беларускі Гаюн"

Напомним, белорусский оппозиционер Светлана Тихановская 5 августа прокомментировала инцидент с проникновением белорусских вертолетов в воздушное пространство Польши. По ее словам, это событие может быть только началом череды провокаций с целью помешать Польше поддерживать людей, борющихся за свободу и независимость в своих странах.