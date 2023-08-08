Наближені до бойових умов: армія Білорусі розпочала навчання біля кордону з Польщею та Литвою

Білоруські воєначальники заявили, що навчання проводять на основі досвіду бойових дій під час "спеціальної військової операції" в Україні.

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Війська Західного оперативного командування Збройних сил Білорусії розпочали військові навчання поблизу кордону з Польщею та Литвою. Як повідомила 8 серпня пресслужба Міноборони республіки, перший етап навчань проходить на полігоні Гожський.

Білоруські воєначальники заявили, що маневри відбуваються на основі досвіду проведення так званої "спеціальної військової операції" в Україні.

"На полігоні Гожський пройшов етап із бойовою стрільбою, під час якого відбувся розіграш тактичного епізоду з веденням засадних дій. Керівництвом навчання було створено складну обстановку, максимально наближену до реальної бойової", — йдеться в повідомленні.

Крім того 38-а Брестська окрема гвардійська десантно-штурмова бригада почала проходити комплексне контрольне заняття з бойовою стрільбою. Повідомляється, що навчання передбачають "застосування безпілотників, а також тісну взаємодію бронетанкових і мотострілецьких підрозділів із підрозділами інших родів військ".

Зазначимо, що полігон, де проходять навчання за участю 6-ої окремої гвардійської механізованої бригади, розташований на заході Білорусі недалеко від польського кордону. За даними польських ЗМІ, полігон розташований біля села Гожа.

Військовий полігон біля села Гожа, Білорусь. Джерело: "Беларускі Гаюн"

Нагадаємо, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська 5 серпня прокоментувала інцидент із проникненням білоруських вертольотів у повітряний простір Польщі. За її словами, ця подія може бути тільки початком низки провокацій з метою завадити Польщі підтримувати людей, які борються за свободу і незалежність у своїх країнах.