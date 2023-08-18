Оккупанты обследуют железнодорожное полотно: в Мелитополе прогремели взрывы, — Федоров

Мощные взрывы слышали в одном из районов города, а впоследствии на место происшествия прибыли взрывотехники. Кроме Мелитополя, по словам Ивана Федорова, "громко" также было в Кирилловке и Токмаке.

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Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области снова сложилась неприятная ситуация для российских захватчиков. Утром, 18 августа, здесь прогремели взрывы. Об этом проинформировал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе снова оккупантам не спокойно. Мелитопольцы сообщают, что слышали взрывы в районе одного из микрорайонов города, а тем временем железнодорожное полотно на въезде в Авиагородок обследуют взрывотехники", — сообщил Федоров.

Городской голова Мелитополя также добавил, что официального подтверждения от Генштаба ВСУ по поводу взрывов в городе пока не было и напомнил, что вчера, 17 августа, было "немного громко" во временно оккупированных Токмаке и Кирилловке.

Местное издание "РИА Мелитополь" сообщает, что местные жители слышали взрыв в районе Нового Мелитополя.

"Вчера, около 19:45 одиночный взрыв со стороны Молочного лимана слышали жители Кирилловки. Оккупанты продолжают самоликвидироваться", — говорится в сообщении.

Напомним, что 18 августа в Москве взорвался беспилотник рядом с комплексом "Москва-Сити". По информации росСМИ, это был украинский дрон-камикадзе "Бобер".

Ранее сообщалось, что 11 августа в районе городской набережной в Москве прогремел взрыв. Мэр Сергей Собянин заявил о работе российской ПВО. В результате аэропорт "Внуково" временно закрыли.