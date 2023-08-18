Окупанти обстежують залізничне полотно: у Мелітополі пролунали вибухи, — Федоров

Потужні вибухи чули в одному з районів міста, а згодом на місце події прибули вибухотехніки. Окрім Мелітополя, зі слів Івана Федорова, "гучно" також було в Кирилівці та Токмаку.

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У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області знову склалася неприємна ситуація для російських загарбників. Вранці, 18 серпня, тут пролунали вибухи. Про це проінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі знову окупантам не спокійно. Мелітопольці повідомляють, що чули вибухи в районі одного із мікрорайонів міста, а тим часом залізничне полотно на в'їзді в Авіамістечко обстежують вибухотехніки", — повідомив Федоров.

Міський голова Мелітополя також додав, що офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ з приводу вибухів в місті поки не було і нагадав, що вчора, 17 серпня, було "трохи гучно" в тимчасово окупованих Токмаку та Кирилівці.

Місцеве видання "РІА Мелітополь" повідомляє, що місцеві жителі чули вибух в районі Нового Мелітополя.

"Вчора, близько 19:45 одиночний вибух збоку Молочного лимана чули жителі Кирилівки. Окупанти продовжують самоліквідовуватися", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 18 серпня у Москві вибухнув безпілотник поруч з комплексом "Москва-Сіті". За інформацією росЗМІ, це був український дрон-камікадзе "Бобер".

Раніше повідомлялося, що 11 серпня в районі міської набережної у Москві пролунав вибух. Мер Сергій Собянін заявив про роботу російської ППО. У результаті аеропорт "Внуково" тимчасово закрили.