По словам главы оборонного ведомства Тодора Тагарева, Россия постоянно провоцирует страны Североатлантического Альянса и стремиться расширить зону контроля.

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Министр обороны Тодор Тагарев выразил опасения, что действия России могут привести к конфликту с Североатлантическим альянсом в Черном море. Об этом он 18 августа рассказал журналистам чешского телеканала Nova TV.

"Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, но стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий России. Россия постоянно провоцирует НАТО, в том числе расширяя зону своего контроля", — заявил Тагарев.

Министр также подчеркнул, что окончание войны зависит от Украины, и важным условием для завершения конфликта является восстановление ее территориальной целостности.

Тагарев также отметил, что он не придает серьезного значения заявлениям бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он смог бы прекратить войну за 24 часа.

Провокации России в Черном море

13 августа российские вооруженные силы провели предупредительные выстрелы в Черном море по гражданскому судну Şükrü Okan, которое следовало в направлении порта Измаил. Впоследствии вооруженные силы остановили судно, высадили десантный отряд и произвели осмотр груза на его борту.

В ответ на действия России Анкара отправила предупреждение в Москву, требуя избежать дальнейшей эскалации.