Могут и не успеть: в Германии оценили результаты контрнаступления Сил обороны на юге

По словам немецких экспертов, Силы обороны способны прорвать линию обороны и выйти к Мелитополю или берегу Азовского моря. Но нужно спешить, чтобы успеть до дождей.

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В Германии отметили, что ВСУ не имеют впечатляющих результатов контрнаступления, которое находится "на среднем этапе". Отмечают, что на западе растет "скептицизм" относительно того, что дальше будет лучше. Об этом говорится в материале издания Zeit.

Издание рассмотрело ситуацию на линии фронта в Украине с нескольких сторон: имеющиеся и будущие результаты, ситуация с вооружением и состояние поставок западного оружия. Также опубликовали оценки военных экспертов относительно перспектив ВСУ.

Контрнаступление ВСУ: детали

На юге Силы обороны освободили село Урожайное и подошли вплотную к Работино, напоминают в статье. При этом указывают, что освобожденная территория, по их мнению, слишком мала: "едва превышает средний район Германии". Начиная с июня, когда якобы началось контрнаступление, всего освобождено 11 населенных пунктов.

Впереди — Мелитополь со 150-тысячным населением. Также впереди линия обороны ВС РФ.

Работино и Урожайное - ситуация на юге по состоянию на 18 августа 2023 года — DeepState Фото: DeepState

Как происходят бои на юге: текущая ситуация

Сейчас в Запорожье подразделения Сил обороны Украины ведут мощные артиллерийские обстрелы позиций ВС РФ. Наблюдатели отметили, что ВСУ еще никогда не использовало так много артиллерии. При этом продвижение вперед происходит либо пешим ходом, либо в бронемашинах — на расстояние до нескольких километров.

На юге возле Работино сейчас воюет 82 бригада — эксперты назвали ее наиболее обученной и наиболее оснащенной. Рядом с этой бригадой — все те, которые прошли переподготовку по стандартам НАТО. Также на поле боя уже заметили немецкие БМП Marder и британский танк Challenger 2.

Итак, делают выводы наблюдатели, подобная потуга свидетельствует о том, что Генштаб ВСУ бросил в бой большую часть своих сил. Поэтому они заключают, что сейчас контрнаступление находится на среднем этапе — по количеству сил и средств, которые уже пошли на фронт.

Перспективы контрнаступления

Военный эксперт Ян Матвеев, которого цитирует издание, напомнил, что через полтора месяца начнется сезона дождей. Тогда размокшая земля не даст использовать западную бронетехнику. Между тем как для российских войск ситуация складывается более благоприятно — им будет легче обороняться.

Впрочем, он все же считает, что успех возможен: за полтора месяца можно многое успеть, при условии "если прорвать линию обороны россиян".

Есть еще одна опасность — мощность украинских артобстрелов может уменьшиться — иссякнет запас боеприпасов, которые есть у ВСУ. Зато для ВСУ РФ такой опасности нет.

Впереди есть еще минимум две весомые поставки оружия: во-первых, должны поступить танки Abrams, во-вторых, самолеты F-16, которые США разрешили предоставить Украине. Однако эти поступления окажутся на поле боя только после обучения операторов, например, самолеты поступят не раньше 2024 года.

2024 год — это не осень 2023 года. Авторы ссылаются на внутренние отчеты аналитиков в армии США: они убеждены, что "Украина вряд ли достигнет целей этого наступления".

Отметим, согласно крайнему отчету Генштаба ВСУ, армия РФ возобновила атакующие действия чуть ли не на всех отрезках фронта. Указано, что были попытки атак в направлении Купянска, Лимана, под Бахмутом, Авдеевкой, Марьинкой, в сторону Шахтерска. Однако на юге продолжается наступательная операция и ведется контрбатарейная борьба.

Напоминаем, аналитическая группа исследовала российские снаряды, которые ВС РФ использовала для обстрела Сумщины. Начинка и состояние снаряда свидетельствует, что Россия и дальше производит боеприпасы — хоть они и плохого качества, но долетают до цели.

Также Международная комиссия Ермака-Макфола отметила, что РФ и дальше имеет неограниченные возможности выпускать барражирующие боеприпасы "Ланцет". В частности, западные страны не наложили санкции на 9 компаний, участвующих в производстве этих беспилотников.