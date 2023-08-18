Можуть і не встигнути: у Німеччині оцінили результати контрнаступу Сил оборони на півдні

Зі слів німецьких експертів, Сили оборони здатні прорвати лінію оборони і вийти до Мелітополя чи берега Азовського моря. Але потрібно поспішати, щоб встигнути до дощів.

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У Німеччині зауважили, що ЗСУ не мають разючих результатів контрнаступу, який перебуває "на середньому етапі". Зазначають, що на заході зростає "скептицизм" щодо того, що далі буде краще. Про це ідеться у матеріалі видання Zeit.

Видання розглянуло ситуацію на лінії фронту в Україні з кількох боків: наявні та майбутні результати, ситуація з озброєнням та стан поставок західної зброї. Також опублікували оцінки військових експертів щодо перспектив ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ: деталі

На півдні Сили оборони звільнили село Урожайне і підійшли впритул до Роботиного, нагадують у статті. При цьому вказують, що звільнена територія, на їхню думку, надто мала: "ледь перевищує середній район Німеччини". Починаючи з червня, коли начебто почався контрнаступ, загалом звільнено 11 населених пунктів.

Попереду — Мелітополь з 150-тисячним населенням. Також попереду лінія оборони ЗС РФ.

Роботине та Урожайне - ситуація на півдні станом на 18 серпня 2023 року - DeepState Фото: DeepState

Як відбуваються бої на півдні: поточна ситуація

Наразі на Запоріжжі підрозділи Сил оборони України ведуть потужні артилерійські обстріли позицій ЗС РФ. Спостерігачі зазначили, що ЗСУ ще ніколи не використовувало так багато артилерії. При цьому просування вперед відбувається або пішим ходом, або у бронемашинах — на відстань до кількох кілометрів.

На півдні біля Роботиного зараз воює 82 бригада — експерти назвали її найбільш навченою та найбільш оснащеною. Поруч з цією бригадою — усі ті, які пройшли перепідготовку за стандартами НАТО. Також на полію бою вже помітили німецькі БМП Marder та британський танк Challenger 2.

Отже, роблять висновки спостерігачі, подібна потуга свідчить про те, що Генштаб ЗСУ кинув у бій велику частину своїх сил. Тому вони підсумовують, що зараз контрнаступ перебуває на середньому етапі — за кількістю сил та засобів, які вже пішли у бій.

Перспективи контрнаступу

Військовий експерт Ян Матвєєв, якого цитує видання, нагадав, що через півтора місяця почнеться сезону дощів. Тоді розмокла земля не дасть використовувати західну бронетехніку. Тим часом як для російського війська ситуація складається більш сприятливо — їм буде легше оборонятись.

Втім він все ж вважає, що успіх можливий: за півтора місяця можна багато чого встигнути, за умови "якщо прорвати лінію оборони росіян".

Є ще одна небезпека — потужність українських артобстрілів може зменшитись — вичерпається запас боєприпасів, які є у ЗСУ. Натомість для ЗСУ РФ такої небезпеки немає.

Однак попереду є ще мінімум дві вагомі поставки зброї: по-перше, мають надійти танки Abrams, по-друге, літаки F-16, які США дозволила надати Україні. Однак ці надходження опиняться на полі бою лише після навчання операторів, наприклад, літаки надійдуть не раніше 2024 року.

2024 рік — це не осінь 2023. Автори посилаються на внутрішні звіти аналітиків в армії США: вони переконані, що "Україна навряд чи досягне цілей цього наступу".

Зазначимо, згідно з крайнім звітом Генштабу ЗСУ, армія РФ відновила атакувальні дії ледь не на всіх відтинках фронту. Вказано, що були спроби атак у напрямку Куп'янська, Лиману, під Бахмутом, Авдіївкою, Мар'їнкою, у бік Шахтарська. Однак на півдні продовжується наступальна операція і ведеться контрбатарейна боротьба.

Нагадуємо, аналітична група дослідила російські снаряди, які ЗС РФ використала для обстрілу Сумщини. Начинка і стан снаряда свідчить, що Росія і далі виготовляє боєприпаси — хоч вони і поганої якості, але долітають до цілі.

Також Міжнародна комісія Єрмака-Макфола зауважила, що РФ і далі має необмежені можливості випускати баражуючі боєприпаси "Ланцет". Зокрема, західні крани не наклали санкції на 9 компаній, які беруть участь у виробництві цих безпілотників.