З конвеєра - на поле бою: експерти розповіли про снаряди, які продовжує випускати РФ, - ЗМІ

Снаряди, які випускає російська промисловість, інколи не вибухають і не влучають у ціль. Однак конвеєри не зупиняють, використовуючи старі компоненти та західну електроніку, яка обхідними шляхами потрапляє в Росію.

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ЗС РФ обстрілює Україну ракетами, які щойно зійшли з конвеєра. При цьому використовує західні компоненти в обхід санкцій США, ЄС та інших членів антипутінської коаліції. Про певні особливості випуску нових ракет розповіло видання Bloomberg.

Видання посилається на результати дослідження, яке провели аналітики проєкту StateWatch. Зокрема, вивчались уламки снарядів, якими Росія обстрілювала Сумську область.

Ракета, яку у червні виявили на Сумщині — від РСЗВ "Торнадо-С". Вона випущена 19 травня 2023 року, однак деякі частини старі — термін придатності спливав 12 вересня 2023 року. Крім того, всередині знайшли західну електроніку компаній Intel, Altera Corp., Analog Devices Inc. Також побачили, що компоненти паялись вручну.

Дослідили ракету завдяки тому, що вона не вибухнула — просто розпалась на частини від удару.

Ракета РСЗВ "Торнадо-С" ЗС РФ - уламки з Сумщини Фото: StateWatch Ракета РСЗВ "Торнадо-С" ЗС РФ - електроніка Фото: StateWatch

Зі слів експертів, "свіжість" ракети свідчить про те, що Росія і далі здатна випускати нові снаряди. Необхідну електроніку вона отримує або в обхід санкцій (через Туреччину, Арабські Емірати тощо), або дістає з побутових приладів, або запасла до вторгнення в Україну. Науковець з Великої Британії Сідарт Каушал пояснив, що Кремль пристосувався до нових обставин: "Використання нетрадиційних запчастин, безсумнівно, засвідчило факт, що росіянам доводиться адаптуватися до збоїв у своїх ланцюгах постачання".

Те, що новенький снаряд не розірвався, говорить про стандарти якості на виробництві — вони знизились. Експерти припускають, що це може бути наслідком дефіциту боєприпасів: потрібно швидко поповнити запаси, які ідуть на фронт і відразу використовуються.

Втім, видання наводить коментар анонімного представника розвідки. Розвідник припустив, що може бути й інше пояснення поганої якості нових снарядів — вимоги і раніше були низькі: "Російський підхід до стандартів був менш суворим навіть без тиску війни".

Скільки ракет і снарядів є у РФ: чи є дефіцит

Експерти підсумували, що Росія продовжує випускати нові снаряди, але вони неточні і неякісні — летять не туди, куди потрібно, і після цього ще й не вибухають.

Крім того, нових снарядів, які випускає російський військпром, однаково не вистачає для ведення боїв в Україні. Про це свідчить візит міністра оборони Сергія Шойгу в Північну Корею: припускали, що він домовлявся про поставки снарядів.

З іншого боку, російські чиновники звітують президенту РФ Володимиру Путіну про нарощування випуску військової техніки. Наприклад, начебто удвічі збільшили випуск вертольотів: у 2021 році їх випустили 134 шт., а в 2022 році — 296 шт. Про це заявив керівник "Ростєха" Сергій Чемезов на зустрічі з очільником Кремля 7 серпня.

Нагадуємо, в Офісі президента підготували звіт щодо санкцій, накладених на виробників російського дрона "Ланцет". У звіті вказано, що жодних обмежень не накладено на 9 компаній та 15 фізичних осіб.

Тим часом у виробництві нових кораблів у Росії не все добре. Військовий експерт ВМС ЗСУ розповів, що в Криму два роки стоїть новий корабель, який росіяни ніяк не зберуться випробувати як носія ракет "Калібр". Внаслідок цього Чорноморський флот РФ втрачає судна і повнити їх немає звідки.