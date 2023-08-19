До победного конца: в Раде хотят законодательно запретить территориальные уступки России

Законопроект предполагает, что все регулярные и нерегулярные войска Российской Федерации должны быть изгнаны со всей территории Украины. В том числе и из оккупированного Крыма.

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который подразумевает недопустимость прекращение войны с РФ путем любых территориальных уступок. Об этом сказано на сайте ВР.

Сообщается, что проект постановления "О заявлении Верховной Рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя" был зарегистрирован 18 августа. Одним из его авторов числится председатель ВР Руслан Стефанчук.

В заявлении говорится, что все регулярные и нерегулярные войска Российской Федерации должны быть изгнаны со всей территории Украины. В том числе и из оккупированного Крыма. Кроме того, это же касается граждан России, которые переместились на полуостров после его аннексии.

Кроме того, в проекте говорится, что Украина не признает гражданство РФ, которое было получено жителями оккупированных территорий автоматически или в принудительном порядке. Украинцы, которые сотрудничали с оккупационными властями, но не совершали тяжких преступлений, могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Напомним, что 18 августа в ГУР анонсировали хорошие новости по обменам украинских пленных. По словам Андрея Юсова, по состоянию на сейчас уже состоялось 48 обменов и работа над следующими продолжается. В ближайшее время семьи защитников получат хорошие новости.

Также сообщалось, что в Украине начали производство прототипа бронемашины Inguar. Этот бронеавтомобиль разрабатывается по стандартам НАТО. Он может иметь колесную формулу 4х4 или 6х6.