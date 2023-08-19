Контрнаступление ВСУ: перерезать пути снабжения оккупантов на юге можно по-разному, — ISW

По словам аналитиков, контрнаступление ВСУ является затяжной нелинейной серией операций. Украинские военные по-прежнему продолжают уничтожать силы россиян, у которых наблюдается деградация оборонительной линии.

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ВСУ в ходе контрнаступления могут по-разному перекрыть пути снабжения российских оккупантов на юге. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 18 августа говорится, что освобождения оккупированного Мелитополя в Запорожской области является лишь одним из методов, с помощью которых можно лишит россиян снабжения.

Аналитики отметили, что 17 августа издание The Washington Post сообщила, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя в ходе контрнаступления. Однако, по словам аналитиков, достигнуть успеха Силы обороны Украины могут другими способами.

В отчете говорится, что не раз озвучивали оценки о том, что контрнаступление ВСУ будет затяжной нелинейной серией операций. Эксперты считают, что украинские военные по-прежнему продолжают уничтожать силы россиян, у которых наблюдается деградация оборонительной линии.

"Украинское контрнаступление не является отдельным набором запланированных операций, и текущие контрнаступательные операции, вероятно, создают более благоприятные условия для более крупных значимых операций", — говорится в отчете.

Напомним, что 18 августа в ГУР анонсировали хорошие новости по обменам украинских пленных. По словам Андрея Юсова, по состоянию на сейчас уже состоялось 48 обменов и работа над следующими продолжается. В ближайшее время семьи защитников получат хорошие новости.

Также сообщалось, что 18 августа СМИ писали о том, что освобождение Мелитополя и выход ВСУ к Крыму могут заставить президента РФ Владимира Путина начать переговоры с Украиной.