Контрнаступ ЗСУ: перерізати шляхи постачання окупантів на півдні можна по-різному, — ISW

За словами аналітиків, контрнаступ ЗСУ є затяжною нелінійною серією операцій. Українські військові, як і раніше, продовжують знищувати сили росіян, у яких спостерігається деградація оборонної лінії.

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ЗСУ під час контрнаступу можуть по-різному перекрити шляхи постачання російських окупантів на півдні. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 18 серпня йдеться про те, що звільнення окупованого Мелітополя в Запорізькій області є лише одним із методів, за допомогою яких можна позбавити росіян постачання.

Аналітики зазначили, що 17 серпня видання The Washington Post повідомило, що ЗСУ не зможуть дійти до Мелітополя під час контрнаступу. Однак, за словами аналітиків, досягти успіху Сили оборони України можуть іншими способами.

У звіті йдеться, що не раз озвучували оцінки про те, що контрнаступ ЗСУ буде затяжною нелінійною серією операцій. Експерти вважають, що українські військові, як і раніше, продовжують знищувати сили росіян, у яких спостерігається деградація оборонної лінії.

"Український контрнаступ не є окремим набором запланованих операцій, і поточні контрнаступальні операції, імовірно, створюють більш сприятливі умови для більших значущих операцій", — ідеться у звіті.

Нагадаємо, що 18 серпня в ГУР анонсували хороші новини щодо обмінів українських полонених. За словами Андрія Юсова, станом на зараз уже відбулося 48 обмінів і робота над наступними триває. Найближчим часом родини захисників отримають хороші новини.

Також повідомлялося, що 18 серпня ЗМІ писали про те, що звільнення Мелітополя і вихід ЗСУ до Криму можуть змусити президента РФ Володимира Путіна почати переговори з Україною.