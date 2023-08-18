Розвідка США вважає, що ЗСУ не зможуть досягти головної мети контрнаступу, — WP

За словами журналістів, Штати вважають, що ЗСУ не зможуть просунутися безпосередньо до Мелітополя в Запорізькій області, а зупиняться десь поруч із ним.

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Розвідка США вважає, що контрнаступ ЗСУ не зможе досягти своєї головної мети — окупованого Мелітополя в Запорізькій області. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, до них у руки потрапив таємний прогноз аналітиків американської розвідки. Похмура оцінка заснована на майстерності російських військ захищати окуповані території за допомогою мінних полів і траншей.

Видання пише, що, згідно з прогнозом, українські сили зможуть максимум зупинитися недалеко від Мелітополя, так і не дійшовши до міста.

Журналісти спробували зв'язатися з офісом директора Національної розвідки США, але там відмовилися від коментарів.

У матеріалі йдеться про те, що Мелітополь має вирішальне значення для контрнаступу ЗСУ, бо вважається "воротами" до Криму. Місто розташоване на перетині двох важливих автомагістралей і залізничної гілки, які дозволяють Росії перекидати військовий контингент із півострова на інші окуповані території на півдні України.

Нагадаємо, що раніше німецькі журналісти писали, що ЗСУ втратили 31 одиницю техніки в битві за Старомайорське. За даними видання, затягування поставок важкої техніки грає на руку Росії, оскільки з нинішнім рівнем втрат у ЗСУ нібито може вичерпатися інерція наступу.

Також повідомлялося, що в США розповіли про повну перемогу Києва у війні. За словами представника Держдепу США Ведант Патела, Штати і союзники продовжуватимуть підтримувати Україну у військовому відношенні стільки, скільки буде потрібно для повної перемоги над агресором.