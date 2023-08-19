"Господь накажет": Никитюк, Каменских, Дантес и Ротару отреагировали на обстрел Чернигова (фото)

Россияне услышали от знаменитых украинцев проклятия и призывы к наказанию. София Ротару, которая ничего не писала с первых дней полномасштабной войны, опубликовала сообщение со свечой.

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Известные украинцы назвали удар РФ по Чернигову "террористическим актом", который совершила Россия в день церковного праздника. Звезды выражали соболезнования семьям пострадавших и призвали наказать граждан страны-агрессора, которые это совершили. Фокус собрал реакции украинских актеров и ведущих на российское преступление.

Украинцы публиковали свои отзывы на обстрел черниговского драмтеатра на страницах Instagram. Надя Дорофеева напомнила, что именно 19 августа происходит церковный праздник, на который "не обратили внимание" россияне. Певец Дантес вспомнил, как совсем недавно был в городе и шокирован ударом "Искандеров" по мирному Чернигову. София Ротару опубликовала фотографию со свечой.

Певица Дорофеева отметила, что россияне совершили настоящий террористический акт. Актер и телеведущий Андрей Бедняков напомнил, как "соседи" часто говорят "С нами Бог!": спросил, кем является их настоящий бог, если они ударили по центру города в день Яблочного Спаса. Григорий Решетник написал, что "расплата точно придет": "Господь точно накажет псевдонацию". Настя Каменских отметила, что российские террористы превратили обычный день в трагедию.

Андрей Бедняков — о Чернигове Настя Каменских — о Чернигове Григорий Решетник — о Чернигове Леся Никитюк — о Чернигове Блогер "Неугомонная Монро" — о Чернигове Надежда Дорофеева — о Чернигове Леся Никитюк — о Чернигове Соломия Витвицкая — о Чернигове

Часть серебрити опубликовали stories, в которых комментировали преступление россиян в Чернигове. Катя Осадчая также вспомнила о церковном празднике и ужаснулась гибели детей. Тимур Мирошниченко, Евгений Клопотенко, София Ротару опубликовали фотографии со свечами и печальными реакциями. Певица "Мамарика" опубликовала фрагмент видео с места событий и призвала еще больше донатить на ВСУ.

Тимур Мирошниченко — о Чернигове Евгений Клопотенко — о Чернигове Катя Осадчая — о Чернигове София Ротару — о Чернигове Дантес — о Чернигове "Мамарика" — о Чернигове

Обстрел Чернигова: что известно

Отметим, враг ударил по Чернигову в 10:50 19 августа. Согласно предварительным данным от органов власти, известно о 7 погибших и 117 раненых. Глава военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что после прилета российской ракеты возник пожар на крыше драмтеатра, также повреждено около 30 окрестных домов.

Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что пострадали люди внутри и снаружи драмтеатра: некоторых просто отбросило через улицу.

Во время атаки в помещение театра проходило мероприятие-презентация военных технологий Украины. Одна из организаторов мероприятия объяснила, что его проводили по согласованию с местными властями с соблюдением максимальных требований безопасности. В частности, участники узнали о месте проведения буквально за 4 часа.

В РФ подтвердили, что намеренно ударили по центру Чернигова: информатор им сообщил, что там соберут военных на демонстрацию украинского вооружения.

Напоминаем, днем 19 августа состоялся удар украинской ракеты по военной базе РФ в Крыму. Россияне уверяют, что ПВО сбило ракету С-200, однако в сети опубликовали фотографии со столбом дыма на месте прилета.

Также россияне показали последствия атаки морского дрона на российский танкер Sig. На видео видно, что в борту судна образовалась пробоина, размерами 3 на 3 метра.