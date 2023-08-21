Российское зло Украиной не ограничится, — Зеленский выступил перед парламентом Дании (видео)

Глава государства поблагодарил народ и власти Дании за помощь Украине в противостоянии против России, в частности, за современную бронетехнику и обещанные истребители F-16.

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В понедельник, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Королевства Дания. В своем выступлении он подчеркнул, что все соседи России находятся в опасности, если Украина не выстоит в этой войне. Видео выступления украинского лидера опубликовали на YouTube-канале Офиса президента.

"Мы здесь для того, чтобы сказать вам лично "спасибо" за помощь нам в нашей сложной борьбе за свободу. За помощь в войне, которую Россия принесла на нашу землю, и которую она очень хочет также вбросить и в дом других стран. Я уверен, что вы это видите. Сейчас российское зло бьет болью и смертями по украинским городам и селам. Но открыто говорит, что Украиной не ограничится. Потом, позже после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу, и дальше в мир. Все соседи Москвы под угрозой, если Украина не выстоит. Международное право не удастся реанимировать. Демократии мира — каждая из них может стать мишенью", — сказал президент.

Он поблагодарил Данию за поддержку Украины против российской агрессии. В частности, за современную бронетехнику, которая уже помогает украинской армии на фронте.

"Когда вместе с тобой бок о бок столько народов, столько наций, которые действительно ценят то, во что ты веришь, это придает нам веры и силы. Я уверен, что это придаст и всего необходимого оснащения, чтобы нам защитить не только себя. Я от всего сердца и от имени всех украинцев благодарю Данию за солидарность и поддержку. Спасибо за "Гарпуны" — россияне их боятся. Спасибо за "Цезари", "Леопарды", "Брэдли", дроны (да, они боятся дронов), артиллерию, машины для разминирования", — отметил президент.

По словам президента, это все сейчас служит в обороне свободы и защищает человеческие жизни.

Отдельно он поблагодарил за обещанные Данией и Нидерландами истребители F-16 и за помощь в восстановлении Николаева.

"Мы знаем, что мир будет. Мы знаем, что сможем вернуться к нормальной жизни. То, что мы любили, то, как мы жили. И я благодарен вам за то, что вы уже сейчас помогаете Украине с восстановлением, в частности нашему городу Николаеву, над которым Дания взяла шефство", — заявил Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, готова ли Украина уступить свои территории в обмен на членство в НАТО. Он сказал, что в Украине готовы обменять Белгород на членство в НАТО".

Владимир Зеленский 20 августа сообщил о положительном решении вопроса поставки истребителей F-16 Украине. Соответствующей договоренности удалось достичь президенту Владимиру Зеленскому во время переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.