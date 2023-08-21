Російське зло Україною не обмежиться, — Зеленський виступив перед парламентом Данії (відео)

Очільник держави подякував народу і владі Данії за допомогу Україні в протистоянні проти Росії, зокрема за сучасну бронетехніку й обіцяні винищувачі F-16.

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У понеділок, 21 серпня, президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Королівства Данія. У своєму виступі він наголосив, що всі сусіди Росії перебувають у небезпеці, якщо Україна не вистоїть у цій війні. Відео виступу українського лідера опублікували на YouTube-каналі Офісу президента.

"Ми тут для того, щоб сказати вам особисто "дякую" за допомогу нам у нашій складній боротьбі за свободу. За допомогу у війні, яку Росія принесла на нашу землю та яку вона дуже хоче також вкинути і в дім інших країн. Я впевнений, що ви це бачите. Зараз російське зло б’є болем і смертями по українських містах і селах. Але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, пізніше після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі в Європу й далі у світ. Усі сусіди Москви під загрозою, якщо Україна не вистоїть. Міжнародне право не вдасться реанімувати. Демократії світу — кожна з них може стати мішенню", — сказав президент.

Він подякував Данії за підтримку України проти російської агресії. Зокрема, за сучасну бронетехніку, яка вже допомагає українській армії на фронті.

"Коли разом із тобою пліч-о-пліч стільки народів, стільки націй, які справді цінують те, у що ти віриш, це додає нам віри та сили. Я впевнений, що це додасть і всього необхідного оснащення, аби нам захистити не тільки себе. Я від щирого серця та від імені всіх українців дякую Данії за солідарність і підтримку. Дякую за "Гарпуни" — росіяни їх бояться. Дякую за "Цезарі", "Леопарди", "Бредлі", дрони (так, вони бояться дронів), артилерію, машини для розмінування", — зазначив президент.

За словами президента, це все зараз служить в обороні свободи й захищає людські життя.

Окремо він подякував за обіцяні Данією та Нідерландами винищувачі F-16 і за допомогу у відновленні Миколаєва.

"Ми знаємо, що мир буде. Ми знаємо, що зможемо повернутися до нормального життя. Те, що ми любили, те, як ми жили. І я вдячний вам за те, що ви вже зараз допомагаєте Україні з відновленням, зокрема нашому місту Миколаєву, над яким Данія взяла шефство", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відповів на питання журналістів, чи готова Україна поступитися своїми територіями в обмін на членство в НАТО. Він сказав, що в Україні готові обміняти Бєлгород на членство в НАТО.

Володимир Зеленський 20 серпня повідомив про позитивне вирішення питання постачання винищувачів F-16 Україні. Відповідної домовленості вдалося досягти президенту Володимиру Зеленському під час перемовин із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.