"Готові обміняти Бєлгород": Зеленський озвучив свої умови вступу до НАТО (відео)

Український лідер жорстко відповів на маніпуляції з відмовою України від своїх територій і членством в Альянсі.

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Глава держави Володимир Зеленський розповів про те, чи готова Україна поступитися своїми територіями в обмін на членство в НАТО. Про це український лідер сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у неділю, 20 серпня.

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядає він обмін територій України на запрошення до Альянсу.

"Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО", — коротко відповів президент України.

Заява Зеленського про членство України в НАТО: що цьому передувало

Раніше низка ЗМІ поширила заяву чиновника Північноатлантичного альянсу Стіана Єнссена, який припустив, що Україна може стати членом НАТО в разі територіальних поступок РФ. Українська сторона різко відреагувала на цю заяву. У МЗС України назвали такі розмови "абсолютно неприйнятними". Згодом у НАТО назвали "помилкою" заяву Єнссена.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг відмовився обговорювати можливі рішення для України. Він вважає, що Київ сам має визначити, на яких умовах укладати мир і як звільняти території, які тимчасово під російським контролем.

Нагадаємо,15 серпня в МЗС відповіли НАТО на пропозицію поступитися частиною країни на користь РФ. Олег Ніколенко заявив, що такі розмови неприйнятні і Україна не буде торгуватися своїми територіями.

А 8 серпня повідомлялося, що вступ України до НАТО гарантує безпеку РФ, вважає президент Володимир Зеленський. За його словами, багато країн Північноатлантичного Альянсу хотіли б, щоб українські війська були розміщені на їхній території, оскільки це посилить їхню безпеку.