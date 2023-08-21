"Готовы": ФРГ должна дать "зеленый свет" на поставку Киеву Taurus, — глава оборонного комитета

Штрак-Циммерманн призвала правительство Германии к оперативному принятию решения о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет.

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Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, председатель комитета по обороне в Бундестаге, выразила поддержку решению Нидерландов и Дании о предоставлении Украине истребителей F-16. Она подчеркнула, что такой шаг должен стать позитивным сигналом для правительства Германии о возможности поставки ракет Taurus в Киев. Об этом она сказала в эфире радио Deutschlandfunk, передает DW.

Глава оборонного комитета призвала правительство Германии как можно быстрее принять решение о предоставлении Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

"У нас достаточно крылатых ракет Taurus. Мы можем поставить некоторые из них. Они готовы к применению", – уточнила Штрак-Циммерманн.

По ее словам, решение Нидерландов и Дании о предоставлении Украине истребителей F-16 опровергает беспокойства относительно возможности использования Киевом западного вооружения для атак на территорию России. Этот аргумент, часто используемый противниками идеи предоставления Украине дальнейшего вооружения, теряет вес благодаря этому решению.

"Очевидно, что нет никаких признаков того, что Украина сможет атаковать российскую территорию", – добавила Штрак-Циммерманн.

Стоит добавить, что 14 августа посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что украинская сторона выступает против того, чтобы немецкие ракеты Taurus в случае, если они будут предоставлены Украине, были ограничены по дальности.

Напомним, что 13 августа украинские власти сделали запрос на предоставление немецких дальнобойных ракет Taurus, которые способны поражать цель на расстоянии до 500 км. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ будут использовать эти ракеты исключительно в пределах украинских границ. Министр отметил, что опасения Берлина относительно возможности ударов Taurus по территории РФ безосновательны, поскольку Украине уже передали аналогичное вооружение в виде британских Storm Shadow и французских SCALP-EG.

Ранее, 10 августа, немецкие СМИ начали публиковать информацию о том, что Берлин рассматривает возможность предоставления Киеву ракет Taurus. В частности об этом писали журналисты издания Der Spiegel.