Несколько причин: когда можно не приходить в военкомат при получения повестки
Согласно законодательству, на данный момент существует 3 причины, по которым призывник может не являться в ТЦК после получения повестки.
В условиях мобилизации в Украине могут существовать определенные обстоятельства, при которых военнообязанный мужчина может получить возможность не являться в военкомат после получения повестки. Об этом сообщают в материале издания "РБК-Украина".
Перечень ситуаций, при которых отсутствие на мероприятиях ТЦК и СП не влечет юридической ответственности, утвержден постановлением правительства от 28 июля 2010 года № 673.
На данный момент перечень причин, по которым призывник после получения повестки может остаться невызванным на ТЦК, уменьшился до трех.
Предусмотрено перечень уважительных причин неявки в ТЦК:
- болезнь, которая не дает возможности самостоятельно двигаться;
- необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/мужа (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход);
- открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.
Для подтверждения уважительной причины, из-за которой невозможно явиться в военкомат в соответствии с полученной повесткой, необходимо предоставить соответствующие справки и официальные документы.
Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:
- название "Повестка";
- ФИО военнообязанного;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки;
- номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
- дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
- наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
- подпись человека, выдавшего повестку;
- дата выдачи повестки;
- мокрая печать.
Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.
Напомним, что Верховная Рада Украины продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации . Предыдущее продление военного положения и мобилизации состоялось в мае и будет действовать до 18 августа 2023 года.
Ранее сообщалось, что во время действия военного положения у украинцев, различных учреждений, предприятий и организаций могут изъять транспортную технику для нужд Вооруженных сил. Для получения такой техники ТЦК могут подавать запросы на предоставление соответствующих транспортных средств.