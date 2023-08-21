Несколько причин: когда можно не приходить в военкомат при получения повестки

Согласно законодательству, на данный момент существует 3 причины, по которым призывник может не являться в ТЦК после получения повестки.

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В условиях мобилизации в Украине могут существовать определенные обстоятельства, при которых военнообязанный мужчина может получить возможность не являться в военкомат после получения повестки. Об этом сообщают в материале издания "РБК-Украина".

Перечень ситуаций, при которых отсутствие на мероприятиях ТЦК и СП не влечет юридической ответственности, утвержден постановлением правительства от 28 июля 2010 года № 673.

На данный момент перечень причин, по которым призывник после получения повестки может остаться невызванным на ТЦК, уменьшился до трех.

Предусмотрено перечень уважительных причин неявки в ТЦК:

болезнь, которая не дает возможности самостоятельно двигаться;

необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/мужа (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход);

открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Для подтверждения уважительной причины, из-за которой невозможно явиться в военкомат в соответствии с полученной повесткой, необходимо предоставить соответствующие справки и официальные документы.

Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:

название "Повестка";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;

наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

подпись человека, выдавшего повестку;

дата выдачи повестки;

мокрая печать.

Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.

Напомним, что Верховная Рада Украины продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации . Предыдущее продление военного положения и мобилизации состоялось в мае и будет действовать до 18 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что во время действия военного положения у украинцев, различных учреждений, предприятий и организаций могут изъять транспортную технику для нужд Вооруженных сил. Для получения такой техники ТЦК могут подавать запросы на предоставление соответствующих транспортных средств.