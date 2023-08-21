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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Внутри находилось 300 студентов: РФ повредила крепость XVI века в Хмельницкой области (фото)

Меджибожская крепость, российские оккупанты, обстрелы, разрушения, Хмельницкая область, война РФ против Украины
Фото: go-ukraine.com | Россияне повредили историческое здание в Хмельницкой области

По словам руководства музея, взрывная волна нанесла урон окнам, дверям, а также была повреждена кровля здания. После этой атаки за медицинской помощью обратилось 8 человек.

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Российские оккупанты в ходе одного из крайних обстрелов Украины повредили историческую Меджибожскую крепость в Хмельницкой области. Об этом говорится в сюжете с места событий от журналистов программы "Факты" 21 августа.

Хмельницкая область достаточно часто страдает от российских обстрелов и 19 августа не стало исключением для жителей населенного пункта Меджибож.

В результате террористического акта практически каждый дом оказался поврежден. Взрывная волна снесла окна и кровли домов, а местные жители и вовсе рассказывают, что после утренней атаки небо краснело от последствий.

"Стоим на пороге и тут взрыв, такой "красный гриб". Потом слышу, что окна посыпались, шифер попадал", — вспоминает женщина.

В одном из домов взрывная волна заблокировала двери, поэтому жители были вынуждены бежать в безопасное место через выбитые окна.

Такие повреждения в двух громадах Хмельницкой области, а это сразу несколько населенных пунктов.

"Повреждено около полутысячи разных объектов домовладений частной и коммунальной собственности. Пострадало двое людей от обломков стекла. 6 людей обратилось в шоковом состоянии за медицинской помощью", — поделился подробностями атаки первый заместитель главы ОВА Сергей Тюрин.

Также повреждена Меджибожская крепость XVI века, сообщили в руководстве заповедника. Взрывная волна нанесла урон окнам, дверям и кровле музея.

Меджибожская крепость, российские оккупанты, обстрелы, разрушения, Хмельницкая область, война РФ против Украины Fullscreen
Россияне повредили историческое здание в Хмельницкой области
Фото: Страна.ua
Меджибожская крепость, российские оккупанты, обстрелы, разрушения, Хмельницкая область, война РФ против Украины Fullscreen
Россияне повредили историческое здание в Хмельницкой области
Фото: Страна.ua
Меджибожская крепость, российские оккупанты, обстрелы, разрушения, Хмельницкая область, война РФ против Украины Fullscreen
Россияне повредили историческое здание в Хмельницкой области
Фото: Страна.ua
Меджибожская крепость, российские оккупанты, обстрелы, разрушения, Хмельницкая область, война РФ против Украины
Меджибожская крепость, российские оккупанты, обстрелы, разрушения, Хмельницкая область, война РФ против Украины
Меджибожская крепость, российские оккупанты, обстрелы, разрушения, Хмельницкая область, война РФ против Украины

Во время атаки там находилось более 300 студентов со всех уголков страны, но они успели спуститься в укрытие.

Заповедник "Меджибож" в Хмельницкой области: что известно

Создан государственный историко-культурный заповедник был в 2001 году. На его территории расположено одно из самых впечатляющих сооружений страны — Меджибожский замок.

Его построили еще в XVI веке, когда на территории современной Украины правила Речь Посполитая. Замок служил форпостом обороны страны от нападения турецко-татарских захватчиков.

На сегодняшний день на территории крепости размещены экспозиции исторического и этнографического музеев, а также Музей Голодомора.

Напомним, 19 августа сообщалось, что россияне атаковали дронами-камикадзе Shahed Хмельницкую область. В результате ночной атаки пострадали по меньшей мере 8 граждан. Также сообщалось о повреждении 30 частных домов.