Путин находится под давлением и медлит с полномасштабной мобилизацией в России, — Newsweek

По словам экспертов, глава Кремля медлит, так как опасается, что такое решение может нарушить пропагандистский нарратив, который продвигался в России более 18 месяцев.

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Президент РФ Владимир Путин находится под растущим давлением. Так, от него требуют, чтобы он занял более агрессивную позицию в войне против Украины и провел полномасштабную мобилизацию в России. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам журналистов, глава Кремля медлит, так как опасается, что такое решение может нарушить пропагандистский нарратив, который продвигался в России более 18 месяцев.

Как рассказал политический эксперт Чикагского университета Константин Сонин заявил, что Путин, вероятно, воздерживается от объявления массовой мобилизации, потому что понимает, что война крайне непопулярна среди подавляющего большинства населения России.

"Есть пара миллионов, которые очень рады, что идет война против Украины. Также есть пара миллионов, которые выступают против войны. И есть десятки миллионов, которые не поддерживают и не протестуют", — сказал Сонин.

По его словам, в России продолжается набор добровольцев на войну против Украины.

Что касается пропаганды, то, как отметил Сонин, Россия продвигает нарратив о том, что никакой войны нет. ВС РФ якобы проводят лишь ограниченную специальную военную операцию.

"Открыто объявить мобилизацию будет резким отходом от этого мировоззрения, почти как вырваться из информационного пузыря", — продолжил Сонин.

По его словам, даже если глава Кремля попробует мобилизовать еще больше россиян, то он все равно попытается сделать вид, будто бы ничего нового не происходит.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что в российской ФСБ хотят более агрессивной войны и увольнения министра обороны Шойгу. Пять источников подтвердили журналистам, что в РФ хотят введения военного положения и проведения мобилизации. В то же время несмотря на то, что репутация президента Владимира Путина также пострадала после мятежа Евгения Пригожина, россияне не видят альтернативы.

Также бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус сказал, что Путин не применит ядерное оружие в Украине из-за позиции Китая и Индии. Он отметил, что Россия все же может пойти на ядерную войну, но под чужим флагом. Это помогло бы якобы избежать полноценных последствий для Кремля, но даже такой сценарий маловероятен.