Путін перебуває під тиском і зволікає з повномасштабною мобілізацією в Росії, — Newsweek

За словами експертів, очільник Кремля зволікає, оскільки побоюється, що таке рішення може порушити пропагандистський наратив, який просували в Росії понад 18 місяців.

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Президент РФ Володимир Путін перебуває під зростаючим тиском. Так, від нього вимагають, щоб він зайняв більш агресивну позицію у війні проти України і провів повномасштабну мобілізацію в Росії. Про це пише видання Newsweek.

За словами журналістів, очільник Кремля зволікає, оскільки побоюється, що таке рішення може порушити пропагандистський наратив, який просували в Росії понад 18 місяців.

Як розповів політичний експерт Чиказького університету Костянтин Сонін, він заявив, що Путін, імовірно, утримується від оголошення масової мобілізації, тому що розуміє, що війна вкрай непопулярна серед переважної більшості населення Росії.

"Є пара мільйонів, які дуже раді, що йде війна проти України. Також є пара мільйонів, які виступають проти війни. І є десятки мільйонів, які не підтримують і не протестують", — сказав Сонін.

За його словами, у Росії триває набір добровольців на війну проти України.

Що стосується пропаганди, то, як зазначив Сонін, Росія просуває наратив про те, що ніякої війни немає. ЗС РФ нібито проводять лише обмежену спеціальну військову операцію.

"Відкрито оголосити мобілізацію буде різким відходом від цього світогляду, майже як вирватися з інформаційної бульбашки", — продовжив Сонін.

За його словами, навіть якщо очільник Кремля спробує мобілізувати ще більше росіян, то він однаково спробує зробити вигляд, нібито нічого нового не відбувається.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що в російській ФСБ хочуть більш агресивної війни і звільнення міністра оборони Шойгу. П'ять джерел підтвердили журналістам, що в РФ хочуть введення воєнного стану і проведення мобілізації. Водночас попри те, що репутація президента Володимира Путіна також постраждала після заколоту Євгена Пригожина, росіяни не бачать альтернативи.

Також колишній глава ЦРУ Девід Петреус сказав, що Путін не застосує ядерну зброю в Україні через позицію Китаю та Індії. Він зазначив, що Росія все ж може піти на ядерну війну, але під чужим прапором. Це допомогло б нібито уникнути повноцінних наслідків для Кремля, але навіть такий сценарій малоймовірний.