"Бьемся за избушку лесника": пропагандист Мардан призвал "вернуть" Купянск (видео)
ВС РФ должны отбить Купянск, даже ценой "крови", утверждает коллега Владимира Соловьева. Пропагандист также напомнил, что потеря этого города стала причиной первой мобилизации, которую провел Кремль в 2022 году.
Российский пропагандист Сергей Мардан заявил, что РФ нужно приложить максимум усилий, что "вернуть" город Купянск, расположенный в Харьковской области Украины. Основание для "возвращения" — флаг России, который там висел несколько месяцев. Об этом он заявил в эфире одного из росСМИ.
Начал пропагандист с утверждения, что Купянск — "это российский город", потому что здесь раньше висели соответствующие билборды и "триколор". Впрочем он признал, что во время вторжения в Украину у ВС РФ что-то пошло не так: "планировалось одно, а теперь бьемся за домик лесника".
Мардан заявил, что это "возвращение" происходит с большими потерями для российской армии. По его словам, нынешняя ситуация — следствие "Харьковской перегруппировки", то есть — бегства россиян с временно оккупированной части Харьковской области.
В завершение пропагандист даже несколько нарушил российское законодательство, потому что назвал войну войной. В частности, сказал, что осенью полномасштабный конфликт перешел в "настоящий военный формат".
Ситуация под Купянском: детали
Согласно сводке Генштаба ВСУ, армия РФ чуть ли не ежедневно осуществляет попытки наступательных действий под Купянском на Харьковщине. Однако все попытки завершаются провалом — от линии фронта до населенного пункта около 8 км.
Между тем представитель украинского командования Сергей Череватый рассказал, что противник сконцентрировал на данном направлении достаточно большие силы: называется цифра около 100 тыс. живой силы и соответствующее количество военной техники и боеприпасов.
Отметим, Купянск — город на востоке Харьковской области, где до войны проживало около 26,6 тыс. человек. Город попал в оккупацию в первые дни войны, но был освобожден в результате спецоперации, которая длилась с сентября по ноябрь 2022 года.
Напоминаем, российское компандирование сейчас решает, стоит ли объявлять всеобщую мобилизацию. В частности, представитель ГУР Минобороны Украины указал, что решение будет зависеть от ситуации на фронте.
Между тем украинские войска продолжают продвижение на юге — в 300 км (по линии фронта) от Купянска. Днем 22 августа представитель минобороны Анна Маляр подтвердила, что Силы обороны ведут бои на южной окраине Работино — городка в 20 км от Токмака на Запорожье.