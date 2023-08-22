Соединили багги и гранатомет Mk 19: морпехи показали новый вездеход (видео)

Бойцы рассказали, что благодаря одному коробу гранат можно полностью "накрыть" взвод российских оккупантов.

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Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского сумели совместить мотовездеход багги и американский автоматический станковый гранатомет Mk 19. В Facebook подразделения опубликовано соответствующее видео.

Воины рассказали, какие преимущества имеют на поле боя, благодаря такому техническому решению. Необычное сочетание предоставляет возможность ликвидировать значительное количество врагов.

Бойцы отметили, что гранатомет Mk 19 очень страшен для пехоты. Он наносит поражение благодаря маленьким осколкам. Одним коробом гранат можно накрыть взвод полностью.

"Один Mk 19 может роту удержать, если разумно использовать", — пояснил боец.

Морпехи рассказали, что благодаря такому своеобразному техническому решению, они имеют существенные преимущества на поле боя. В частности, работая на багги, оборудованном американским гранатометом, украинским защитникам удалось поймать командира штурмовой группы российских оккупантов. Это заставило врага отступить.

Характеристики станкового гранатомета Mk 19

Американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием Mk 19 летом 1968 года впервые начал поставляться на вооружение в армию США. С 1981 по 2000 годы в США было выпущено более 25 000 гранатометов Mk 19 Mod 3. Характеристики:

вес — 35,3 кг;

длина — 1095 мм;

набор граната 40×53 мм;

калибр — 40-мм;

дальность огня — до 1500.

Напомним, в сентябре 2022 года ученик из Львовской области создал внедорожник для ВСУ. Багги Tyrex они создали всего за несколько месяцев. Двухместный полноприводный автомобиль очень маневренный и имеет отличную проходимость.