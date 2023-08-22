Поєднали баггі та гранатомет Mk 19: морпіхи показали новий всюдихід (відео)

Бійці розповіли, що завдяки одному коробу гранат можна повністю "накрити" взвод російських окупантів.

Related video

Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського зуміли поєднати мотовсюдихід баггі та американський автоматичний станковий гранатомет Mk 19. У Facebook підрозділу опубліковане відповідне відео.

Воїни розповіли, які переваги мають на полі бою, завдяки такому технічному рішенню. Незвичне поєднання надає можливість ліквідувати значну кількість ворогів.

Бійці зазначили, що гранатомет Mk 19 дуже страшний для піхоти. Він завдає ураження завдяки маленьким осколкам. Одним коробом гранат можна накрити взвод повністю.

"Один Mk 19 може роту втримати, якщо розумно використовувати", – пояснив боєць.

Морпіхи розповіли, що завдяки такому своєрідному технічному рішенню, вони мають суттєві переваги на полі бою. Зокрема, працюючи на баггі, обладнаному американським гранатометом, українським захисникам вдалося вполювати командира штурмової групи російських окупантів. Це змусило ворога відступити.

Характеристики станкового гранатомета Mk 19

Американський автоматичний станковий гранатомет зі стрічковим живленням Mk 19 влітку 1968 року вперше почав постачатися на озброєння до армії США. З 1981 по 2000 роки в США було випущено понад 25 000 гранатометів Mk 19 Mod 3. Характеристики:

вага – 35,3 кг;

довжина – 1095 мм;

набір граната 40 × 53 мм;

калібр – 40-мм;

дальність вогню – до 1500.

Нагадаємо, у вересні 2022 року учень із Львівської області створив позашляховик для ЗСУ. Баггі Tyrex вони створили всього за кілька місяців. Двомісний повнопривідний автомобіль дуже маневрений і має відмінну прохідність.