Китайская угроза: Индонезия планирует купить новейшие истребители F-15EX

Джакарта покупает десятки самолетов во Франции, Катаре, и вероятно, США из-за угрозы в Индо-тихоокеанском регионе со стороны Пекина.

Related video

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто во время визита в США подписал меморандум с Boeing о намерениях приобрести истребители F-15EX. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Меморандум о взаимопонимании подписал министр обороны Индонезии Прабово Субианто, руководитель оборонных объектов Минобороны Индонезии Юсуф Джаухари и вице-президент Boeing Fighters Марк Сирс. Он предполагает, что Индонезия может приобрести 24 истребителя F-15EX — самую современную версию F-15. Она имеет цифровое управление полета, новый РЭБ, полностью стеклянную цифровую кабину, а также новейшее программное обеспечение.

"Мы вложили многолетний опыт в развитие возможностей F-15EX. В мире нет другого истребителя, подобного F-15, и эта платформа выведет Индонезию на вершину возможностей господства в воздухе. Boeing готов поддержать эти усилия и остается преданным партнером правительства США в продвижении целей международной безопасности вместе с союзниками и партнерами по всему миру", — заявил Марк Сирс.

Отмечается, что F-15EX сможет защитить воздушное пространство Индонезии на фоне повышенной активности китайских сил. Делегация из Индонезии имела возможность ознакомиться с производством F-16EX в штате Миссури. Кроме F-15EX ранее Индонезия уже заказала французские самолеты Dassault Rafale. Также страна уже заказала в Катаре 9 истребителей Mirage 2000-5EDA и 3 двухместных Mirage 2000-5DDA, они уже были в использовании.

Напомним, 1 февраля 2022 года F-15EX провел первые стрельбы во время испытаний.

16 августа СМИ писали, что Китай строит взлетно-посадочную полосу рядом с Вьетнамом.