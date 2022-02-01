Новейший истребитель F-15EX провел первые стрельбы в ходе испытаний (фото)

Самолет уже больше 6 месяцев находится на различных испытаниях. Первые пуски ракет совершили два летчика-испытателя.

Новейшая модификация истребителя F-15EX Eagle II четвертого поколения ВВС впервые произвел стрельбу. Об этом сообщает Defense News.

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Истребитель из 40-й летно-испытательной эскадрильи находился под управлением летчиков-испытателей майора Бенджамина Наумана и майором Марком Смитом. 25 января летчики провели первые пуски ракет AIM-120D по мишени. В ее качестве выступал беспилотник BQM-167. Стрельбы проходили над Мексиканским заливом.

F-15EX произвел выстрел из ракеты класса "воздух-воздух". Самолет обнаружил цель при помощи датчиков, отследил его и успешно уничтожил. В будущем ВВС США планируют совершать более сложные пуски. Перед пусками ракет истребитель проходил опытно-конструкторские и эксплуатационные летные испытания.

[ + – ] F-15EX Eagle II

На данный момент в ВВС США есть два борта F-15EX с бортовыми номерами 001 и 002. Они базируются на базе Эглин во Флориде. С марта 2021 года самолет прошел ряд испытаний, в частности в военных играх Northern Edge на Аляске. Истребитель продемонстрировал свои возможности при сложных погодных условиях.

Военно-воздушные силы США заказали у Boeing 144 самолета в течение следующих 15 лет.

F-15EX Eagle II — это современная версия F-15, получившая ряд улучшений. Компания Boeing представила модификацию в 2018 году. Он получил возможность перевоза большего количества различного оружия, в том числе гиперзвуковые ракеты. Модификацией планируют заменить 38-летние F-15C\D.

Напомним, на истребителях F-35 покрытие покрылось пятнами и царапинами из-за воздействия окружающей среды на авианосце. Ранее в США сфотографировали стелс-истребители F-35 и F-117 с покрытием, которое меняет свой цвет в зависимости от угла обзора.