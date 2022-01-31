Покрылись пятнами: на американском авианосце испортилось покрытие у истребителей F-35 (фото)

Несмотря на ряд доработок, некоторые части самолета покрываются чем-то похожим на ржавчину. Вероятно, это не влияет на его стелс-технологии.

Американские истребители 5 поколения F-35C на авианосце USS Carl Vinson покрылись пятнами при том, что материалы самолета не подвержены ржавлению. Об этом сообщает милитари-отдел The Drive.

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Известно, что покрытие истребителя всегда очень зависело от окружающей среды. Несмотря на существенные улучшения в конструкцию, недавние снимки из недавнего полета F-35C поднимают вопрос, как пишет автор, о простоте обслуживания покрытий самолета в сложных условиях эксплуатации, в частности, воде. На фото изображены истребители F-35C 147-й эскадрильи ударных истребителей "Аргонавты".

[ + – ] F-35C с поцарапанным покрытием

Степень воздействия погодных условий на покрытия показывают, что они покрылись красновато-коричневыми полосами и пятнами на большей части верхней части истребителей, включая центральную часть фюзеляжа, крылья и хвостовое оперение.

Способствовало деградации поверхности высокая влажность и температура воздуха в местах, где выполняет миссии авианосец.

[ + – ] Взлет истребителя F-35C

Как пишет автор, ржавчина может влиять на черные металлы, а планер F-35 сделан в основном из композитных материалов. Однако вероятнее всего, ущерба технологиям незаметности не было. Покрытие могло испортиться из-за того, что на море гораздо сложнее проводить нужно техобслуживание самолета. Плюс, учитывая технологичность самолета, наличие ремонтной базы с таким же оборудованием, что и на земле, дорого обойдется для авианосца.

В Lockheed Martin заявили, что они имитировали последствия эффекта более 600 часов налета. Несмотря на видимые повреждения корпуса, сигнатура самолет осталась нетронутой.

В Военно-морском флоте США на данный момент еще не прокомментировали, что происходит с покрытием. Отмечается, что истребитель только в самом начале своей боевой карьеры, и флот будет изучать, как лучше всего эксплуатировать и обслуживать стелс-истребители.

Напомним, в США сфотографировали стелс-истребители F-35 и F-117 с покрытием, которое меняет свой цвет в зависимости от угла обзора.

Также появились фото обломков F-35, который упал в Средиземное море. Его в срочном порядке доставали с морского дна, чтобы их не могли забрать россияне.