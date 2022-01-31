Вкрилися плямами: на американському авіаносці зіпсувалося покриття у винищувачів F-35 (фото)

Незважаючи на низку доробок, деякі частини літака покриваються чимось схожим на іржу. Ймовірно, це не впливає на його стелс-технологію.

Американські винищувачі 5 покоління F-35C на авіаносці USS Carl Vinson покрилися плямами при тому, що матеріали літака не схильні до іржавіння. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.

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Відомо, що покриття винищувача завжди дуже залежало від довкілля. Незважаючи на суттєві покращення в конструкції, нещодавні знімки з недавнього польоту F-35C порушують питання, як пише автор, про простоту обслуговування покриттів літака у складних умовах експлуатації, зокрема на воді. На фото зображено винищувачів F-35C 147-ї ескадрильї ударних винищувачів "Аргонавти".

[ + – ] F-35C з подряпаним покриттям

Ступінь впливу погодних умов на покриття показують, що вони покрилися червонувато-коричневими смугами та плямами на більшій частині верхньої частини винищувачів, включаючи центральну частину фюзеляжу, крила та хвостове оперення.

Сприяло деградації поверхні висока вологість та температура повітря у місцях, де виконує місію авіаносець.

[ + – ] Зліт винищувача F-35C

Як пише автор, іржа може впливати на чорні метали, а планер F-35 зроблений здебільшого з композитних матеріалів. Проте найімовірніше, збитків технологіям непомітності не було. Покриття могло зіпсуватися через те, що на морі набагато складніше проводити потрібне техобслуговування літака. Плюс з огляду на технологічність літака наявність ремонтної бази з таким же обладнанням, що і на землі, дорого обійдеться для авіаносця.

У Lockheed Martin заявили, що вони імітували наслідки ефекту понад 600 годин нальоту. Попри видимі пошкодження корпусу, сигнатура літака залишилася недоторканою.

У Військово-морському флоті США ще не прокоментували, що відбувається з покриттям. Зазначається, що винищувач тільки на початку своєї бойової кар'єри і флот вивчатиме, як найкраще експлуатувати та обслуговувати стелс-винищувачі.

Нагадаємо, у США сфотографували стелс-винищувачі F-35 та F-117 з покриттям, яке змінює свій колір залежно від кута огляду.

Також з'явилися фото уламків F-35, що впав у Середземне море. Його терміново діставали з морського дна, щоб їх не могли забрати росіяни.