Новий винищувач F-15EX провів перші стрільби під час випробувань (фото)

Літак вже понад 6 місяців перебуває на різних випробуваннях. Перші пуски ракет здійснили два льотчики-випробувачі.

Найновіша модифікація винищувача F-15EX Eagle II четвертого покоління ВПС вперше вчинила стрільбу. Про це повідомляє Defense News.

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Винищувач із 40-ї льотно-випробувальної ескадрильї знаходився під управлінням льотчиків-випробувачів майора Бенджаміна Наумана та майора Марка Сміта. 25 січня льотчики провели перші пуски ракет AIM-120D з мішені. Нею виступав безпілотник BQM-167. Стрілянини проходили над Мексиканською затокою.

F-15EX зробив постріл із ракети класу "повітря-повітря". Літак виявив ціль за допомогою датчиків, відстежив її та успішно знищив. У майбутньому ВПС США планують здійснювати складніші пуски. Перед пусками ракет винищувач проходив дослідно-конструкторські та експлуатаційні льотні випробування.

[ + – ] F-15EX Eagle II

Наразі у ВПС США є два борти F-15EX з бортовими номерами 001 та 002. Вони базуються на базі Еглін у Флориді. З березня 2021 року літак пройшов низку випробувань, зокрема у військових іграх Northern Edge на Алясці. Винищувач продемонстрував свої можливості у складних погодних умовах.

Військово-повітряні сили США замовили у Boeing 144 літаки протягом наступних 15 років.

F-15EX Eagle II — це сучасна версія F-15, що отримала низку покращень. Компанія Boeing представила модифікацію у 2018 році. Він отримав можливість перевозити більшу кількість різної зброї, зокрема гіперзвукові ракети. Модифікацією планують замінити 38-річні F-15C\D.

Нагадаємо, на винищувачах F-35 покриття вкрилося плямами та подряпинами через вплив навколишнього середовища на авіаносці. Раніше в США сфотографували стелс-винищувачі F-35 та F-117 з покриттям, яке змінює свій колір залежно від кута огляду.