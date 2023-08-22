"Андреевка — есть движение, Берховка — ребята держатся": бойцы ВСУ о боях на Бахмутском направлении

Оккупанты пытались выбить Силы обороны с занятых позиций, но это им не удалось, а по ним успешно отработала украинская артиллерия.

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В Донецкой области на Бахмутском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага и проводить контрнаступательные действия. О ситуации на этом участке фронта рассказал военнослужащий 210 ОСБ "Берлинго" с позывным "Балу".

"Андреевка есть маленькое движение побратимов. По Клещиевке — закрепились, черви хотели нас выбить с позиций — получили п**ды, артиллерия метко уничтожает технику россиян. Берховка — ребята держатся, иногда делают контратаки. На Ставочке — все хорошо", — написал он.

В Генштабе ВСУ 22 августа сообщали, что на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области и нанес авиационные удары в районах Веселого, Приволья и Курдюмовки Донецкой области. На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки и районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Напомним, 21 августа стало известно, что ВСУ заняли ключевые господствующие высоты под Бахмутом Донецкой области. Также украинским военным удалось освободить еще три квадратных километра под Бахмутом в течение прошлой недели.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении ВС РФ потеряли тяжелую артиллерию — САУ "Пион" и самоходный миномет "Тюльпан". Оккупанты прятали технику в посадке, однако операторы дронов заметили ее во время аэроразведки.