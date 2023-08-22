"Андріївка - є рух, Берхівка - хлопці тримаються": бійці ЗСУ про бої на Бахмутському напрямку

Окупанти намагалися вибити Сили оборони із зайнятих позицій, але це їм не вдалося, а по них успішно відпрацювіала українська артилерія.

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На Донеччині на Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога та проводити контрнаступальні дії. Про ситуацію на цій ділянці фронту розповів військовослужбовець 210 ОСБ "Берлінго" з позивним "Балу".

"Андріївка є маленький рух побратимів. По Кліщіївці — закріпилися, хробаки хотіли нас вибити з позицій — отримали п**ди, артилерія влучно нищить техніку росіян. Берхівка — хлопці тримаються, іноді роблять контратаки. На Ставочку — все добре", — написав він.

У Генштабі ЗСУ 22 серпня повідомляли, що на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області і завдав авіаційних ударів в районах Веселого, Привілля та Курдюмівки Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки і районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Нагадаємо, 21 серпня стало відомо, що ЗСУ зайняли ключові панівні висоти під Бахмутом Донецької області. Також українським військових вдалося звільнити ще три квадратні кілометри під Бахмутом протягом минулого тижня.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗС РФ втратили важку артилерію — САУ "Піон" та самохідний міномет "Тюльпан". Окупанти ховали техніку в посадці, проте оператори дронів помітили її під час аеророзвідки.