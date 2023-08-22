"Мы это видим": Дуда подтвердил, что РФ начала переброску ядерного оружия в Беларусь

По мнению президента Польши, перемещение российского ядерного оружия в Беларусь изменит архитектуру безопасности региона и всего блока НАТО.

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Российская Федерация начала переброску некоторых ядерных вооружений малой дальности на территорию Республики Беларусь. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соузой 22 августа, пишет Associated Press.

"Я рассказывал президенту о реализации заявления Владимира Путина о том, что тактическое ядерное оружие России будет переброшено на территорию Беларуси. Действительно, этот процесс происходит, мы это видим", — сказал польский лидер.

Анджей Дуда отметил, что появление на территории Беларуси российского ядерного оружия "меняет архитектуру безопасности". По его словам, это касается не только восточного фланга НАТО, а всего Альянса.

В свою очередь Марсело Ребелу де Соуза сообщил о намерении продолжить поддерживать Украину, отметив, что обстановка на восточных границах Европы так же важна для его страны, как и ситуация в соседних государствах.

"Мы бдительны, мы солидарны и действуем", — сказал португальский президент.

Как отмечают журналисты, президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко еще в прошлом месяце заявили, что РФ перебросила часть своего ядерного арсенала в соседнюю страну, однако США и НАТО не подтвердили данную информацию.

Напомним, 22 августа Анджей Дуда также высказался о присутствии ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Он заявил, что охрана польско-белорусской границы является вопросом безопасности Европы и НАТО и что Варшава будет реагировать с большой гибкостью в зависимости от того, какая ситуация будет складываться.

Ранее, 16 августа, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что Польша и страны Балтии собираются обсудить возможное синхронизированное закрытие границ с Республикой Беларусь.