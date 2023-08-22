"Ми це бачимо": Дуда підтвердив, що РФ почала перекидання ядерної зброї в Білорусь

На думку президента Польщі, переміщення російської ядерної зброї в Білорусь змінить архітектуру безпеки регіону і всього блоку НАТО.

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Російська Федерація почала перекидання деяких ядерних озброєнь малої дальності на територію Республіки Білорусь. Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда на спільній пресконференції з президентом Португалії Марсело Ребелу де Созою 22 серпня, пише Associated Press.

"Я розповідав президенту про реалізацію заяви Володимира Путіна про те, що тактичну ядерну зброю Росії буде перекинуто на територію Білорусі. Дійсно, цей процес відбувається, ми це бачимо", — сказав польський лідер.

Анджей Дуда зазначив, що поява на території Білорусі російської ядерної зброї "змінює архітектуру безпеки". За його словами, це стосується не тільки східного флангу НАТО, а всього Альянсу.

Зі свого боку Марсело Ребелу де Соза повідомив про намір і надалі підтримувати Україну, зазначивши, що обстановка на східних кордонах Європи так само важлива для його країни, як і ситуація в сусідніх державах.

"Ми пильні, ми солідарні та діємо", — сказав португальський президент.

Як зазначають журналісти, президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко ще минулого місяця заявили, що РФ перекинула частину свого ядерного арсеналу до сусідньої країни, проте США і НАТО не підтвердили цієї інформації.

Нагадаємо, 22 серпня Анджей Дуда також висловився про присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі. Він заявив, що охорона польсько-білоруського кордону є питанням безпеки Європи і НАТО і що Варшава реагуватиме з великою гнучкістю залежно від того, яка ситуація складатиметься.

Раніше, 16 серпня, міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте повідомила, що Польща і країни Балтії збираються обговорити можливе синхронізоване закриття кордонів із Республікою Білорусь.