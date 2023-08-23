В Испании нашли замену для устаревших БТРов М113: проект будет стоить 2 млрд евро

Испанская армия стремится получить универсальную боевую платформу, которая будет выполнять различные задачи. На первом этапе планируется приобрести 394 машины.

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Министерство обороны Испании инвестирует 1,95 млрд евро, чтобы приобрести 394 машины поддержки. Об этом сообщает Europa Press.

Совет министров одобрил контракт на поставку 394 машин VAC (Vehículo de Apoyo de Cadenas), которые должны прийти на замену устаревших БТР М113 TOA. Новая машина построена на платформе ASCOD от компании Santa Barbara Sistemas.

Цель — обеспечить армию современной многоцелевой машиной. Также известно, что 394 VAC будет приобретено на первом этапе программы. Особенностью гусеничной машины будет высокий уровень противоминной защиты. В зависимости от модификации вес машины будет составлять 38-42 тонны.

Испанская армия получит машины в нескольких исполнениях:

самоходном миномете;

БТР;

командирской версии;

с противотанковым ракетным комплексом;

медицинском.

Также VAC получит систему активной защиты и гусеницы из композитных материалов CRT. Техника на поле боя сможет выполнять задачи вместе с танками Leopard 2E.

Кроме этого правительство одобрило выделение средств на обслуживание танков семейства Leopard. Продолжительность рамочного соглашения составит 3 года с возможностью продления программы на еще 3 года. Стоимость программы составляет 200 млн евро.

Напомним, 10 августа СМИ писали, что Испания планирует выделить 10 млн евро на модернизацию пулеметов MG1A33.

3 августа волонтеры сообщили, что на вооружение 155-мм снаряды производства 2023 года.