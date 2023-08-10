Испания хочет выделить 10 млн евро на модернизацию пулеметов MG1A33: изменится немного

Несмотря на незначительные изменения стоимость переделки одного пулемета будет стоить около 3,3 тысячи евро. А ожидаемые сроки выполнения работ — 3 года.

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Испанская армия имеет бюджет на 10 млн евро, чтобы модернизировать пулеметы MG1A3 1965 года до уровня MG3 1968 года. Об этом сообщает Infodefensa.

3000 пулеметов могут модернизировать до уровня MG3. Проектом руководит штаб по экономическим вопросам командования материально-технического обеспечения армии, который закупит запчасти для пулеметов. При этом стоимость переделки одного пулемета составит 3,3 тысячи евро, из которых 3174 пойдет на замену механизма подачи, 58 евро на новую пружину и еще 99 евро на пламегаситель. Пока еще нет исполнителя работ, но отмечается, что выполнять модернизацию будут для подразделений Сухопутных войск.

Процесс обновления рассчитан на 3 года, до конца 2026 года все пулеметы в эксплуатации должны быть в версии MG3. Также вероятно, что стоимость тендера возрастет с 10 млн евро до 11,2 для учета возможных изменений выполнения заказа. В ближайшее время Минобороны должно объявить, кто стал победителем в тендере, потому что срок на подачу предложений закончился в середине июня.

В Defense Express также отмечают, что разница между MG1A3 и MG3 довольно незначительна, потому что между ними прошло всего 3 года. При этом MG1A3 является незначительной доработкой MG1A2 — установили новые сошки и затвор. Вообще оригинальный MG1 представляет собой версию немецкого MG 42 времен Второй мировой. Их отличает только калибр патрона.

MG 42 Фото: Вікіпедія

Напомним, 5 августа СМИ писали, что для ВСУ создали роботизированную платформу для пулемета и подвоза патронов.

13 июля СМИ сообщили, что Турция представила беспилотный БМП с искусственным интеллектом под названием Alpar.