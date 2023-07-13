Представлен беспилотный БМП с ИИ Alpar: сам стреляет из пулемета и наводит ракеты (видео)

Еще этот роботизированный БМП может проводить разведку и доставлять солдат и боеприпасы на поле боя.

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Турецкий производитель бронетехники Otokar представил свой новый боевой беспилотный наземный БМП под названием Alpar, сообщает Defence-blog. Этот гусеничный беспилотник пригодится военным для различного рода боевых задач: от уничтожения противника до доставки боеприпасов.

Alpar является новой беспилотной платформой, которая может выполнять задачи вместе с другими пилотируемыми и беспилотными машинами на поле боя благодаря встроенным системам искусственного интеллекта. Максимальная загруженная масса автономного БМП составляет 15 тонн. За боевое оснащение и ведение огня отвечает многоцелевая турельная система. В ее состав входит не только пулемет среднего калибра, но еще и установка с противотанковыми ракетами. Стрелять по врагу и уничтожать его танки экипаж боевой машины может дистанционно, находясь в безопасном месте.

Военные инженеры, разработавшие бронемашину Alpar отмечают, что их БМП отличается низкой тепловой сигнатурой, что поможет роботизированной платформе как можно дольше оставаться незамеченной для систем РЭБ врага. Так же Alpar можно десантировать прямо на поле боя используя военный вертолет или небольшой транспортный самолет. А еще для удобства боевого экипажа в БМП предусмотрена очень удобная модульная система замены аккумуляторов броневика.

Генеральный менеджер компании Гергюч Otokar отметил, что автономный броневик Alpar может выполнять не только боевые, но и разведывательные миссии. Так же этот БМП способен помогать эвакуировать раненных с поля боя или доставлять войскам боекомплекты, медицинское снаряжение и провиант.

Как отмечают в компании Otokar, этот БМП разрабатывался с учетом потребностей различных вооруженных сил, в том числе турецкой армии, которая уже изучает возможность закупки этого типа машины.

Роботизированный БМП Alpar в действии

Ранее мы рассказывали, что Турция представила новый дрон-камикадзе KEMANKEŞ. Этот беспилотник можно запускать с большого БПЛА Bayraktar TB3 и он оснащен фугасной боеголовкой, а так же крыльями-ножами, которые позволяют пробивать броню и взрываться внутри цели.