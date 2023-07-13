Представлено безпілотний БМП зі ШІ Alpar: сам стріляє з кулемета і наводить ракети (відео)

Ще цей роботизований БМП може проводити розвідку і доставляти солдатів і боєприпаси на поле бою.

Related video

Турецький виробник бронетехніки Otokar представив свій новий бойовий безпілотний наземний БМП під назвою Alpar, повідомляє Defence-blog. Цей гусеничний безпілотник стане в пригоді військовим для різного роду бойових завдань: від знищення противника до доставки боєприпасів.

Alpar є новою безпілотною платформою, яка може виконувати завдання разом з іншими пілотованими та безпілотними машинами на полі бою завдяки вбудованим системам штучного інтелекту. Максимальна завантажена маса автономного БМП становить 15 тонн. За бойове оснащення та ведення вогню відповідає багатоцільова турельна система. До її складу входить не тільки кулемет середнього калібру, але ще й установка з протитанковими ракетами. Стріляти по ворогу і знищувати його танки екіпаж бойової машини може дистанційно, перебуваючи в безпечному місці.

Військові інженери, які розробили бронемашину Alpar, зазначають, що їхня БМП вирізняється низькою тепловою сигнатурою, що допоможе роботизованій платформі якомога довше залишатися непоміченою для систем РЕБ ворога. Так само Alpar можна десантувати прямо на поле бою, використовуючи військовий гелікоптер або невеликий транспортний літак. А ще для зручності бойового екіпажу в БМП передбачена дуже зручна модульна система заміни акумуляторів броньовика.

Генеральний менеджер компанії Гергюч Otokar зазначив, що автономний броньовик Alpar може виконувати не тільки бойові, а й розвідувальні місії. Так само цей БМП здатний допомагати евакуювати поранених з поля бою або доставляти військам боєкомплекти, медичне спорядження і провіант.

Як зазначають у компанії Otokar, цей БМП розробляли з урахуванням потреб різних збройних сил, зокрема турецької армії, яка вже вивчає можливість закупівлі цього типу машини.

Роботизований БМП Alpar у дії

Раніше ми розповідали, що Туреччина представила новий дрон-камікадзе KEMANKEŞ. Цей безпілотник можна запускати з великого БПЛА Bayraktar TB3 і він оснащений фугасною боєголовкою, а також крилами-ножами, які дозволяють пробивати броню і вибухати всередині цілі.