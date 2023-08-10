Іспанія хоче виділити 10 млн євро на модернізацію кулеметів MG1A33: зміниться небагато

Попри незначні зміни вартість перероблення одного кулемета коштуватиме близько 3,3 тисячи євро. А очікувані терміни виконання робіт — 3 роки.

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Іспанська армія має бюджет на 10 млн євро, щоб модернізувати кулемети MG1A3 1965 року до рівня MG3 1968 року. Про це повідомляє Infodefensa.

3000 кулеметів можуть модернізувати до рівня MG3. Проєктом керує штаб з економічних питань командування матеріально-технічного забезпечення армії, який закупить запчастини для кулеметів. При цьому вартість переробки одного кулемета складатиме 3,3 тисячі євро, з яких 3174 піде на заміну механізму подачі, 58 євро на нову пружину і ще 99 євро на пламегасник. Наразі ще немає виконавця робіт, але зазначається, що виконувати модернізацію будуть для підрозділів Сухопутних військ.

Процес оновлення розраховано на 3 роки, до кінця 2026 року всі кулемети в експлуатації мають бути у версії MG3. Також ймовірно, що вартість тендеру зросте з 10 млн євро до 11,2 для урахування можливих змін виконання замовлення. Найближчим часом Міноборони мають оголосити, хто став переможцем у тендері, бо термін на подачу пропозицій закінчився в середині червня.

У Defense Express також зазначають, що різниця між MG1A3 та MG3 є доволі незначною, бо між ними минуло усього 3 роки. При цьому MG1A3 є незначним доопрацюванням MG1A2 — встановили нові сошки та затвор. Взагалі оригінальний MG1 є версію німецького MG 42 часів Другої світової. Їх відрізняє тільки калібр патрону.

MG 42 Фото: Википедия

Нагадаємо, 5 серпня ЗМІ писали, що для ЗСУ створили роботизовану платформу для кулемета та підвозу набоїв.

13 липня ЗМІ повідомили, що Туреччина представила безпілотний БМП зі штучним інтелектом під назвою Alpar.