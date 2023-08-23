"Один аэродром за другим": эксперт анонсировал новые удары дронов по военным базам ВС РФ

По словам представителя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, регулярность, с которой в РФ происходят удары дронов, уже не позволяет Украине отмалчиваться и утверждать, что не имеет к этому отношения.

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Уровень опасности на российских аэродромах возрастает, поэтому авиацию решили переместить по возможности дальше. Но, помимо аэродромов, есть и другие объекты, которые могут подвергнуться атакам. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

С его слов, частота атак на территории РФ в последнее время уже не позволяет представителям Украины отмалчиваться и заявлять, что они не имеют к этому отношения.

Коваленко отметил увеличение атак по объектам российской стратегической авиации и уточнил, что в будущем такая тенденция, скорее всего, сохранится.

"Кажется, после Энгельса в 2022-м была пауза, а теперь один аэродром за другим, — сказал он. — Россиянам становится опасно на своих аэродромах. Они, конечно, отогнали авиацию подальше, но есть и другие объекты, куда что-то может прилететь".

Напомним, что из-за участившихся атак дронов в РФ решили запретить публикацию фото и видео последствий атак. Проект нового закона предусматривает запрет на публикацию видео- и фотоконтента, который демонстрирует атаки беспилотников, а также последствия ударов по объектам в РФ. По мысли авторов законодательной инициативы, граждане, публикуя записи в соцсетях, могут раскрыть военные секреты.

Ранее стало известно, что в РФ активно строят завод по выпуску собственных дронов Shahed на территории Татарстана. Аналитики из ISW выяснили, что выпускать собственные дроны на манер иранских завод в РФ не успевает, поэтому рабочих решили стимулировать — повышенной заработной платой и изъятием паспортов.