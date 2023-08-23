Усиливают режим: в Москве МВД и МЧС готовятся к 24 августа, — СМИ

Российские власти официально не признают, что обеспокоены возможными атаками на Москву на День независимости Украины. Однако полицейские должны иметь при себе оружие, а пожарные — дежурить на телефоне.

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Работники МЧС и МВД Москвы получили распоряжение находиться на боевых постах в течение 24 августа — на День независимости Украины. При этом они должны иметь при себе оружие и находиться наготове в случае ЧП. Об этом говорится в Telegram-канале Baza.

В заметке указано, что и полицейских, и пожарных переведены в чрезвычайный режим работы. Им предписано в течение ближайших нескольких суток находиться на рабочих местах и полной готовности. Продолжительность такого усиленного режима не известна.

Полицейские получили приказ неотлучно находиться на рабочем месте и при себе постоянно иметь оружие. В таком режиме будут работать сутки через сутки, говорится в сообщении.

Пожарные также получили ряд распоряжений. В частности, приказано укомплектовать подразделения, которые работают непосредственно во время пожаров. Также требуют, чтобы они были постоянно на связи — угрожают, что будут периодически проверять.

Авторы Baza указывают, что получили информацию об усиленном режиме работы МВД и МЧС Москвы от собственных анонимных источников. Официальные источники не сообщили причину такого усиления. Однако источники Telegram-канала утверждают, что это связано с Днем независимости Украины.

Отметим, в официальном канале МЧС Москвы нет сообщений о режиме усиленной работы: в крайнем посте исследуются причины бытовых пожаров. Крайние сообщения на канале МВД, которые касаются Москвы и Подмосковья, рассказывают о хулигане из Красногорска и о контрабанде сигарет.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин начало каждых суток встречает отчетами о "сбивании беспилотников" над столицей РФ. Однако у него также нет заявлений об особой подготовке к украинскому Дню независимости.

Напоминаем, в ночь с 22 на 23 августа на территории Московской области обнаружили три беспилотника самолетного типа, заявили в Минобороны РФ. При этом российские власти утверждали. что все дроны сбиты, а разрушения — следствие падения обломков. Однако житель Химок обнаружил возле своего дома обломки ракеты от ЗРК "Панцирь-С", которые быстро вывезли спецслужбы.

Между тем в течение нескольких прошедших дней состоялось несколько атак дронов в районе пригорода Москвы — Красногорска. Во время каждой атаки власти закрывали два аэропорта неподалеку — "Внуково" и "Домодедово".