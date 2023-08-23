Посилюють режим: у Москві МВС та МЧС готуються до 24 серпня, - ЗМІ

Російська влада офіційно не визнає, що стурбована можливими атаками на Москву на День незалежності України. Однак поліцейські повинні мати при собі зброю, а пожежники — чергувати на телефоні.

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Працівників МНС та МВС Москви отримали розпорядження перебувати на бойових постах протягом 24 серпня — на День незалежності України. При цьому вони повинні мати при собі зброю та перебувати напоготові у випадку НП. Про це ідеться у Telegram-каналі Baza.

У дописі вказано, що і поліцейських, і пожежників переведено у надзвичайний режим роботи. Їм наказано протягом найближчих кількох діб перебувати на робочих місцях і повній готовності. Тривалість такого посиленого режиму не відома.

Поліцейські отримали наказ невідлучно перебувати на робочому місці і при собі постійно мати зброю. У такому режимі будуть працювати доба через добу, ідеться у повідомленні.

Пожежники також отримали низку розпоряджень. Зокрема, наказано укомплектувати підрозділи, які працюють безпосередньо під час пожеж. Також вимагають, щоб вони були постійно на зв'язку — погрожують, що будуть періодично перевіряти.

Автори Baza вказують, що отримали інформацію про посилений режим роботи МВС та МНС Москви від власних анонімних джерел. Офіційні джерела не повідомили причину такого посилення. Однак джерела Telegram-каналу стверджують, що це пов'язано з Днем незалежності України.

Зазначимо, в офіційному каналі МНС Москви немає повідомлень про режим посиленої роботи: у крайньому дописі досліджуються причини побутових пожеж. Крайні повідомлення на каналі МВС, які стосуються Москви та Підмосков'я, розповідають про хулігана з Красногірська та про контрабанду цигарок.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін початок кожної доби зустрічає звітами про "збиття безпілотників" над столицею РФ. Однак у нього також немає заяв щодо особливої підготовки до українського Дня незалежності.

Нагадуємо, в ніч з 22 на 23 серпня на території Московської області виявили три безпілотники літакового типу, заявили в Міноборони РФ. При цьому російська влада стверджувала. що усі дрони збито, а руйнування — наслідок падіння уламків. Однак житель Хімок виявив біля свого будинку уламки ракети від ЗРК "Панцир-С", які швидко вивезли спецслужби.

Між тим протягом кількох минулих днів відбулось кілька атак дронів у районі передмістя Москви — Красногірська. Під час кожної атаки влада закривала два аеропорти неподалік — "Внуково" та "Домодєдово".