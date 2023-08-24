"Что-то загорелось": Минобороны РФ заявило об атаке дронов на две области (видео)

Ведомство страны-агрессора уточнило, что в атаке на российские регионы были задействованы три ударных дрона. Ответственность за "террористический акт" Минобороны РФ возложило на Украину.

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В ночь на 24 августа Брянская и Калужская области РФ подверглись атаке БПЛА. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

В ведомстве обвинили Украину в якобы "террористической атаке". Там отметили, что силы ПВО РФ уничтожили два БПЛА над Брянской областью, а еще один — над Калужской.

"Два БпЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один украинский БпЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области", — сказано в сообщении.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил, что регион был атакован БПЛА.

"Сегодня ночью на территории Козельского района силами ПВО был уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", — написал он у себя в Telegram.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз никак не прокомментировал заявление Минобороны РФ. Однако местные Telegram-каналы опубликовали видео очевидцев, на котором можно услышать взрыв. Сообщается, что ролик был снят в районе населенного пункта Погар.

Атака БПЛА на Брянскую область

Напомним, что 22 августа сообщалось, что в Подмосковье взорвался очередной БПЛА. В оборонном ведомстве России заявили, что Украина якобы запустила в сторону РФ 4 дрона. Два из них упали в Брянской области, другие — взорвались в Подмосковье.