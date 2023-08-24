"Есть локальные успехи": в Генштабе назвали два перспективных направления для ВСУ (карты)

Бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, готовясь к дальнейшим действиям, а также применяют артиллерию по позициям ВС РФ.

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На Мелитопольском и Бахмутском направлениях украинские войска имеют локальные успехи. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

На территории Запорожской области в районе Новоданиловки и Новопрокоповки наши войска имели успех. Бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, готовясь к дальнейшим действиям. Также защитники активно применяют артиллерию по выявленным целям. Враг осуществляет меры контрбатарейной борьбы.

Фото: DeepState

Спикер подчеркнул, что войска РФ стремятся наступать в районах Авдеевки, Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Враг вел бесполезные наступательные действия. По его словам, оккупанты несут значительные потери в технике и вооружении.

Фото: Deep State

"Осуществляют перемещение подразделений и войск и активно применяет резервы", — заявил он.

Украинские защитники и в дальнейшем сдерживают наступление российских войск на Лиманском, Купянском и Бахмутском направлениях. Ковалев добавил, что войска РФ попытались наступать в районах Новоегоровки Луганской области и Веселого Донецкой области, но успеха не имели, несмотря на то, что они привлекли большое количество личного состава и техники.

Фото: Deep State

"Тяжелые бои продолжаются. За сутки произошло 23 боевых столкновения", — пояснил он.

Напомним, 24 августа в командовании заявили, что российские войска перебрасывают резервы на Запорожское направление. Оккупанты слишком заминировали территории на юге, поэтому даже для них это создает сложности. Для российских захватчиков оборонительные минные поля также создают определенные сложности. Процесс наступления украинских войск осложняется из-за слишком заминированных территорий.