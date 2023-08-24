Им особенно "припекает": ВС РФ перебрасывают резервы на Запорожское направление, — командование

Российские военные слишком заминировали территории на юге. Для оккупантов оборонительные минные поля также создают определенные сложности.

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Вооруженные силы Российской Федерации начали перебрасывать свои силы с разных направлений на Запорожское. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Время от времени наблюдаем, что они действительно перебрасывают силы на Запорожское направление", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты вынуждены подтягивать силы и резервы особенно на тех участках, где им особенно "припекает". По ее словам, по региону затруднена логистика, и враг пытается маневрировать силами, которые уже накоплены на этом участке.

Гуменюк заявила, что украинские контрнаступательные действия продолжаются на юге, однако процесс осложнен и длительный из-за слишком заминированных территорий. Однако для оккупантов их же оборонительные минные поля также создают трудности, когда те пытаются маневрировать. Кроме этого, украинские военные держат врага на постоянном огневом контроле.

В командовании добавили, что знают точное количество вражеской техники и российских военных, находящихся на Запорожском направлении. Однако цифру озвучивать неуместно, поскольку ВСУ не останавливаются и все время идет отминусование оккупантов.

Напомним, в сводке Генштаба ВСУ за 23 августа говорилось о том, что оккупанты пытались безуспешно наступать в районе Малой Токмакчки Запорожской области. Также украинские бойцы освободили село Работино. В частности, военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ подняли украинский флаг с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на территории села.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 22 августа отметили, что военные РФ "заметно ускорили" расширение оборонительных укреплений в Запорожской области.