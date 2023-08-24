Їм особливо "припікає": ЗС РФ перекидають резерви на Запорізький напрямок, — командування

Російські військові надто замінували території на півдні. Для окупантів оборонні мінні поля також створюють певні складнощі.

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Збройні сили Російської Федерації почали перекидати свої сили з різних напрямків на Запорізький. Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Час від часу спостерігаємо, що вони дійсно перекидають сили на Запорізький напрямок", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти змушені підтягувати сили та резерви особливо на тих ділянках, де їм особливо "припікає". З її слів, по регіону ускладнена логістика, і ворог намагається маневрувати силами, які вже накопичені на цій ділянці.

Гуменюк заявила, що українські контрнаступальні дії продовжуються на півдні, проте процес ускладнений та довготривалий через надто заміновані території. Проте для окупантів їхні ж оборонні мінні поля також створюють труднощі, коли ті намагаються маневрувати. Крім цього, українські військові тримають ворога на постійному вогневому контролі.

У командуванні додали, що знають точну кількість ворожої техніки та російських військових, які перебувають на Запорізькому напрямку. Проте цифру озвучувати недоречно, оскільки ЗСУ не зупиняються і весь час йде відмінусовують окупантів.

Нагадаємо, у зведенні Генштабу ЗСУ за 23 серпня йшлося про те, що окупанти намагалися безуспішно наступати в районі Малої Токмакчки Запорізької області. Також українські бійці звільнили село Роботине. Зокрема, військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ підняли український прапор з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на території села.

Аналітики Інститут вивчення війни у звіті за 22 серпня зазначили, що військові РФ "помітно прискорили" розширення оборонних укріплень у Запорізькій області.