Контрнаступ України: російські війська стурбовані новим просуванням України, — ISW

За даними воєнних дослідників, які посилаються на відомості полковника ЗСУ Петра Черника, створено умови для того, щоб українські сили увійшли в Північне Приазов'я.

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Супутникові знімки, зроблені в період із листопада минулого року по серпень, показують, що російські війська "помітно прискорили" розширення оборонних укріплень у Запорізькій області. Про це повідомляє американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни" у зведенні від 22 серпня.

Аналітики посилаються на дані полковника ЗСУ Петра Черника, який заявив, що створено умови для того, щоб українські сили увійшли в Північне Приазов'я та знищили позиції російських військ на півдні України та в окупованому Криму.

За даними представника ЗСУ, російські війська також зміцнюють свої оборонні позиції в районі Перекопського перешийка, що приблизно за 160 км від Севастополя. Тут вибудовуються три лінії ешелонованої оборони.

ЗС РФ також сформували чотири групи у Криму в межах підготовки до контрнаступу України. Про це заявив голова військової розвідки України генерал-майор Кирило Буданов. За його словами, раніше такого не спостерігалося.

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Виходячи зі згаданих обставин, аналітики ISW роблять висновки про те, що в лавах російських сил, найімовірніше, наростає занепокоєння щодо нещодавнього просування України на Південній ділянці фронту.

Нагадаємо, що в ISW відзначили успіхи України під Роботиним: українська група контрнаступу наближається до другої лінії російської оборони.

Також повідомлялося, що напередодні, 22 серпня, американські військові дослідники зазначали, що в ЗСУ є можливість пройти мінні поля. У Генштабі ЗСУ, зі свого боку, зазначили, що українські захисники просуваються в напрямку Мелітополя.