"Є локальні успіхи": у Генштабі назвали два перспективні напрямки для ЗСУ (карти)

Бійці закріплюються на досягнутих рубежах, готуючись до подальших дій, а також застосовують артилерію по позиціях ЗС РФ.

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На Мелітопольському та Бахмутському напрямках українські війська мають локальні успіхи. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

На території Запорізької області в районі Новоданилівки та Новопрокопівки наші війська мали успіх. Бійці закріплюються на досягнутих рубежах, готуючись до подальших дій. Також захисники активно застосовують артилерію по виявлених цілях. Ворог здійснює заходи контрбатарейної боротьби.

Фото: DeepState

Речник наголосив, що війська РФ прагнуть наступати в районах Авдіївки, Новомихайлівки та Мар'їнки Донецької області. Ворог вів марні наступальні дії. З його слів, окупанти зазнають значних втрат в техніці та озброєнні.

Фото: Deep State

"Здійснюють переміщення підрозділів та військ та активно застосовує резерви", – заявив він.

Українські захисники й надалі стримують наступ російських військ на Лиманському, Куп'янському та Бахмутському напрямках. Ковальов додав, що війська РФ спробували наступати в районах Новоєгорівки Луганської області та Веселого Донецької області, але успіху не мали, попри те, що вони залучили велику кількість особового складу та техніки.

Фото: Deep State

"Важкі бої тривають. За добу відбулося 23 бойових зіткнення", — пояснив він.

Нагадаємо, 24 серпня у командуванні заявили, що російські війська перекидають резерви на Запорізький напрямок. Окупанти надто замінували території на півдні, тому навіть для них це створює складнощі. Для російських загарбників оборонні мінні поля також створюють певні складнощі. Процес наступу українських військ ускладнюється через надто заміновані території.